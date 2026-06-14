Psihologii spun că toate persoanele care lasă plata facturilor pe ultima sumă de metri, mereu, au această calitate comună.

Există multe dezbateri și studii în psihologie pe această temă, iar concluzia este destul de clară. Persoanele care amână mereu plata facturilor până în ultima secundă împărtășesc, de regulă, o trăsătură principală. Este vorba despre procrastinarea cronică, alimentată de o aversiune față de sarcini repetitive sau neplăcute.

Totuși, dacă săpăm mai adânc sub suprafața „lenei” sau a „uitării” (care sunt doar mituri), psihologii au identificat o trăsătură comună și mai specific: deficitul de autoreglare emoțională

Contrar părării populare, amânarea facturilor nu este o problemă de management al timpului, ci o problemă de management al emoțiilor. Calitatea (sau mai bine zis, mecanismul) pe care aceste persoane o au în comun este tendința de a prioritiza confortul emoțional pe termen scurt în detrimentul bunăstării pe termen lung.

Iată cum funcționează această dinamică: