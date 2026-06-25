Psihologii susțin că toți oamenii care spun „Merci” în loc de „Mulțumesc” ascund, de fapt, un mare defect.
Acești oameni sunt ghidați de așa-numitul „efect de turmă”.
Multe persoane nu folosesc „Merci” dintr-o trăsătură nativă, ci din dorința inconștientă de a se integra într-un anumit grup.
Dacă oamenii din anturaj, colegii de birou sau influencerii pe care îi urmăres folosesc acest termen, individul îl va adopta cu siguranță, pentru a simți că face parte din acea comunitate.
În unele contexte, utilizarea neologismelor sau a cuvintelor străine este socotită un soi de rafinament, educație aleasă sau cosmopolitism.
Psihologii notează însă că persoanele care vor să pară mai sofisticate sau mai „europene” decât sunt tind să evite termenii tradiționali în favoarea celor împrumutați.
Ele uzează de un snobism lingvistic pentru a părea altceva decât sunt, în societate.
Termenul merci provine din limba franceză, unde a evoluat de la sensul de „plată” la cel de „milă”, iar mai apoi la „mulțumesc”.
Originea sa etimologică exactă este următoarea:
În limba română, forma mersi este folosită ca interjecție populară pentru exprimarea mulțumirii, fiind atestată ca atare și în Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM).