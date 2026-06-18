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De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină. Motivul este unul surprinzător

De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină. Motivul este unul surprinzător
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De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină până luni. Motivul este unul simplu, scrie express.co.uk.

De ce ar trebui să lași o tavă cu apă în grădină până luni

Gospodarii sunt sfătuiți să lase o tavă cu apă în grădină până luni, pentru a combate condițiile meteo caniculare.

În unele părți din Marea Britanie, de exemplu, temperaturile vor ajunge chiar și la 33 de grade.

Condițiile calde, uscate, cu puțină ploaie pot face viața foarte grea pentru albine, păsări, broaște și ar fi bine să se bazeze pe o sursă de apă proaspătă, în lunile de vară.

Păsările au nevoie de apă pentru a se răcori și a-și menține puterile, evitând deshidratarea în lunile caniculare.

Gospodarii pot lăsa o tavă cu apă în grădină, în acest weekend, pentru a ajuta insectele și animalele să nu moară de sete.

Sursă Foto: Pixabay – Ilustrativ

Apa, cu atât mai importantă vara

Paul De Ornellas, consilier-șef WWF, explică: „Albinele sunt esențiale pentru polenizarea culturilor, fructelor, plantelor. Din păcate, numărul lor este în scădere, din cauza pierderii mediului în care trăiau și a folosirii de pesticide, dar și pe fondul poluării: totul amplificat de schimbările climatice.

Pe măsură ce temperaturile cresc, albinele migrează spre nord, în căutarea unui mediu propice, dar unele specii nu au unde să plece. Albinele au de suferit pe timp de caniculă”.

Specialistul îi sfătuiește pe gospodari să lase o tavă cu apă proaspătă în grădină, pentru insectele/animăluțele însetate.

„Plantele cu flori din zonele umbroase vor fi o ușurare binevenită pentru bondari. Dacă vedeți un bondar somnoros pe trotuar sau pe pervazul unei ferestre în soarele fierbinte, acesta poate fi transportat cu grijă la o floare dintr-o zonă umbroasă, dacă este sigur să faceți acest lucru.

„Puneți la dispoziție o tavă puțin adâncă cu apă, cu pietricele, crengi sau scoarță deasupra nivelului apei, pentru ca albinele să se odihnească în timp ce beau.”, spune acesta.

Wildlife Trusts explică: „Apa este esențială pentru ca fauna sălbatică să prospere, dar nu este doar pentru a fi băută. Amfibienii precum tritonii, broaștele și broaștele râioase folosesc apa ca adăpost și loc de reproducere. Fluturii obțin minerale și săruri valoroase din apa ușor noroioasă, iar păsările folosesc apa pentru a se îmbăia și a elimina paraziții.”

Sursa foto main: Envato (caracter ilustrativ)

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