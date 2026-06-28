Conform legendei, Troia a fost asediată timp de 10 ani și apoi cucerită de grecii regelui Agamemnon. O enigmă a istoriei rămasă neelucidată este cine stăpânea, de fapt, falnica cetate. Majoritatea istoricilor susțin că ar fi aparținut enigmaticului Imperiu Hitit. Însă studii de ultimă oră sugerează că ea ar fi fost condusă de puternicul Imperiu Asirian.

Multe dovezi despre istoria reală a vechiului oraș antic Troia atestă faptul că acesta este menționat în documentele hitite ale Epocii Bronzului. Potrivit acestora, Troia sau “Wilusa”, cum este menționată în documente, a fost strâns asociată cu Imperiul Hittit. Totuși, un fapt mai puțin știut despre Troia este că aceasta ar fi fost condusă de Imperiul Asirian, scrie GreekReporter.

Relația dintre Troia și Imperiul Asirian, potrivit scriitorului grec Ctesias

Cea mai veche referire la o conexiune între Troia și asirieni vine de la Ctesias. Acesta a fost un scriitor grec care a trăit la finalul secolului 5 – debutul secolului 4 iH. El a scris un volum despre Imperiul Asirian în jurul anilor 400, după ce s-a mutat în Orientul Mijlociu.

Potrivit documentului, existau 30 de generații de regi care au domnit succesiv în Imperiul asirian. Primul rege a fost Ninus, care poate fi identificat aproape sigur cu Tukulti-Ninurta I, în seconul 13 i. Ctesias susținea că regele asirian care domnea în vremea Războiului Troian a apărut 21 de generații mai târziu. Numele său era Teutamus.

Astfel, regele Priam al Troiei era vasalul asirienilor. Deși acest lucru nu implică că Asiria ar fi guvernat direct în Troia, ar putea însemna că cetatea făcea parte din Imperiul Asirian.

Și filosoful Platon susține ipoteza lui Ctesias

Însă Ctesias nu a fost singurul scriitor grec care a menționat acest presupus fapt. Și celebrul filosof Platon a făcut referire la el în lucrarea Laws, scrisă pe la mijlocului secolului 4 iH. Într-o parte a acestui dialog, există următoarea afirmație:

“Căci atunci Troia era o parte a Imperiului Asirian, iar a doua capturare a Troiei este amintită pe un mormânt ca o acuzație la adresa grecilor”.

‘A doua capturare a Troiei’ se referă desigur la Războiul Troian, prima fiind cea reușită de Heracle în timpul domniei tatălui lui Priam. Mai important, acest paragraf afirmă în mod direct că Troia făcea parte din Imperiul Asirian în timpul acelui război. Faptul că acest paragraf este inclus în lucrare fără nicio altă explicație sau ezitare sugerează că nu era o idee controversată în secolul 3 iH.

Adevărata conexiune dintre Troia și Imperiul Asirian

În realitate, Imperiul Asirian nu a depășit niciodată punctul Troad. Extinderea maximă a evoluatului imperiu a inclus maximum două treimi din drumul către Anatolia. Totuși, asta nu înseamnă că nu a existat niciun fel de conexiune între Troia și asirieni.

Potrivit lui Homer, unul dintre marii aliați ai Troiei a fost regatul Lidiei. Ținând cont de acest aspect, este foarte posibil ca înșiși asirienii să fie aliați ai lidienilor. Asiria nu a cucerit niciodată Lidia, dar au existat legături diplomatice atestate istoric între ele. Această relația apropiată se pare că a debutat în timpul domniei regelui ligian Gyges. De fapt, într-o anumită ocazie, acest rege a cerut ajutor de la asirieni deoarece se confrunta cu atacurile cimerienilor, strămoși ai perșilor, fondatorii gloriosului Imperiu Persan. Asirienii i-au sărit imediat în ajutor.

Asirienii i-au ajutat pe lidieni, aliații Troiei

Ctesias afirma că asirienii au trimis ajutoare pentru Troia la cererea regelui Priam. Această atestare a ajutorului oferit de asirieni lidienilor, descriși la rândul lor de Homer ca aliați ai Troiei, pare a fi evenimentul istoric cel mai apropiat de relatarea lui Ctesias.

Deși este adevărat că acest fapt istoric s-a produs cu mult timp după data Războiului Troian acceptată în mod tradițional, spre sfârșitul Epocii Bronzului, Ctesias nu a descris cu claritate evenimentele acestei ere. Imperiul Asirian abia se crease până la data oficială a Războiului Troian. Nu se remarcase printr-o prezență notabilă în jumătatea occidentală a Anatoliei până într-o etapă destul de avansată a Epocii Fierului.

Imperiul Asirian nu a guvernat niciodată Troia, deși vechii greci credeau asta

Așadar, este evident că relatarea lui Ctesias despre asirieni și relația lor cu Troia, dacă nu e pur și simplu ficțiune, provine din aceste evenimente ale Epocii Fierului. Indferent când a avut loc, de fapt, Războiul Troian.

Pe scurt, Imperiul Asirian nu a guvernat niciodată Troia în mod direct. Totuși, vechii greci credeau acest lucru. Originea cea mai probabilă a acestei legende se referă la legăturile stânse pe care Asiria le-a avut cu Lidia, unul dintre aliații Troiei, potrivit Iliadei. Faptul că asirienii au trimis ajutor pentru Lidia este foarte probabil originea afirmației lui Ctesias că asirienii au sprijinit Troia în timpul Războiului Troian.