Prima pagină » Magazin » Starul unui cunoscut serial, condamnat la 32 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta iubită de 20 de ori

Starul unui cunoscut serial, condamnat la 32 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta iubită de 20 de ori

Starul unui cunoscut serial, condamnat la 32 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta iubită de 20 de ori
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Nick Pasqual, devenit celebru după rolul din serialul „How I Met Your Mother”, a fost condamnat pentru un atac violent asupra fostei sale iubite, scrie Daily Star.

Fostul star din „How I Met Your Mother” a fost condamnat la 32 de ani de închisoare. Nick Pasqual a fost găsit vinovat de tentativa de crimă asupra fostei sale iubite, artista de makeup Allie Shehorn.

Actorul în vârstă de 36 de ani a primit condamnarea, luna trecută și a fost condamnat marți, 2 iunie.

Atacul a avut loc în mai 2024, când – potrivit procurorilor – Pasqual a intrat cu forța în casa lui Shehorn din California, unde a înjunghiat-o de peste 20 de ori.

A fugit apoi de la locul faptei și a încercat să fugă în Mexic, dar a fost prins de polițiștii de frontieră americani, la un punct de verificare din Texas, la scurt timp după comiterea faptei.

Actorul a fost găsit vinovat pentru tentativă de crimă, viol, tâlhărie și violențe domestice.

Nick Pasqual, autorul unui atac feroce

Artista de makeup Allie, care a lucrat la filme precum „Babylon”, „Mean Girls” și „Rebel Moon: Part One: A Child of Fire”, a obținut un ordin de restricție împotriva lui Pasqual, deoarece relația lor degenerase în violență.

Shehorn a povestit la proces chinurile prin care a trecut și cum s-a baricadat în baie, pentru a scăpa cu viață.

„Am închis ușa și el (n.r., Nick Pasqual) a început să bată în ea și a spart-o”, și-a amintit femeia. „Am fugit în baie crezând că ușa are o încuietoare suplimentară”.

Un fond GoFundMe a fost deschis pentru Shehorn, în scopul achitării cheltuielilor medicale.

Victima a avut nevoie de tuburi pentru respirație și hrănire, în timpul recuperării dificile pe patul de spital.

Pasqual: „Sunt foarte tulburat…”

Procurorul districtual Nathan Hochman a declarat Curții Superioare a comitatului Los Angeles: „Condamnarea de astăzi, de la 32 de ani la închisoare pe viață, îl face pe Nick Pasqual responsabil pentru crimele oribile pe care le-a comis împotriva cuiva care odată l-a iubit și a avut încredere în el.”

„A fost găsit vinovat de multiple infracțiuni, inclusiv tentativă de omor și viol, comise între ianuarie 2024 și 23 mai 2024, când domnul Pasqual a intrat prin efracție în casa prietenei sale înstrăinate și a înjunghiat-o de peste 20 de ori. Allie Shehorn a supraviețuit în mod miraculos și a stat curajos în fața abuzatorului ei în instanță pentru a depune mărturie despre brutalitatea pe care a îndurat-o.”

Într-o declarație oferită celor de la Entertainment Weekly, Pasqual a spus: „Sunt în continuare foarte tulburat de tot acest caz. Voi continua să urez vindecare și pace tuturor celor afectați. Sunt recunoscător celor care m-au susținut la proces. Vreau să mă concentrez asupra recuperării, asumării și apelurilor ce vor urma”.

Nick Pasqual a jucat în 7 episoade din „How I Met Your Mother” în 2011. A mai apărut în filme precum „Jobs”, „National Day Riff” și „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”.

Sursa foto: Capturi CBS / KABC / jedimaster34 Instagram

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Singurul animal care nu poate vedea cerul. Care este motivul
08:00
Singurul animal care nu poate vedea cerul. Care este motivul
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este înaltă ca munții…” Lecții de viață despre cunoaștere, înțelepciune și curaj
11:24
Proverbul chinezesc al zilei: „Învățarea este înaltă ca munții…” Lecții de viață despre cunoaștere, înțelepciune și curaj
UTILE Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
08:00, 01 Jun 2026
Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
LIFESTYLE „Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat…”
19:33, 31 May 2026
„Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat…”
SHOWBIZ Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
16:56, 31 May 2026
Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
INEDIT Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
13:39, 31 May 2026
Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică
Cancan.ro
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A fost nevoie de intervenția poliției și ambulanței
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Arme nucleare americane la București? Recomandarea unui general NATO: „Rușii vor face crize și vor amenința că bombardează România”
Mediafax
News alert! A reapărut după 60 de ani MUSCA ale cărei larve DEVOREAZĂ VICTIMELE DE VII
Click
Ce cred bărbații că este romantic, dar de fapt nu este. „Doamne, vă rog, nu faceți niciodată asta”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dube de marfă care accelerează ca mașinile sport. VAN-uri și microbuze cu sute de cai putere și performanțe surprinzătoare
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Sunt alegerile tale cu adevărat ale tale? Un nou studiu al creierului ridică mari semne de întrebare
FLASH NEWS Trump susține că SUA și Teheranul vor extrage împreună materialul nuclear îngropat în Iran. Care va fi următoarea mișcare a Washingtonului
12:07
Trump susține că SUA și Teheranul vor extrage împreună materialul nuclear îngropat în Iran. Care va fi următoarea mișcare a Washingtonului
REACȚIE Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”
11:58
Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”
FLASH NEWS Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză
11:49
Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză
VIDEO Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
11:38
Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
CONTROVERSĂ Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”
11:38
Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”
ANALIZĂ Turismul românesc, în declin. Cum a scăzut numărul vizitatorilor în primele luni din 2026 și care sunt orașele care au rămas în topul preferințelor
11:37
Turismul românesc, în declin. Cum a scăzut numărul vizitatorilor în primele luni din 2026 și care sunt orașele care au rămas în topul preferințelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe