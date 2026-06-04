Nick Pasqual, devenit celebru după rolul din serialul „How I Met Your Mother”, a fost condamnat pentru un atac violent asupra fostei sale iubite, scrie Daily Star.

Fostul star din „How I Met Your Mother” a fost condamnat la 32 de ani de închisoare. Nick Pasqual a fost găsit vinovat de tentativa de crimă asupra fostei sale iubite, artista de makeup Allie Shehorn.

Actorul în vârstă de 36 de ani a primit condamnarea, luna trecută și a fost condamnat marți, 2 iunie.

Atacul a avut loc în mai 2024, când – potrivit procurorilor – Pasqual a intrat cu forța în casa lui Shehorn din California, unde a înjunghiat-o de peste 20 de ori.

A fugit apoi de la locul faptei și a încercat să fugă în Mexic, dar a fost prins de polițiștii de frontieră americani, la un punct de verificare din Texas, la scurt timp după comiterea faptei.

Actorul a fost găsit vinovat pentru tentativă de crimă, viol, tâlhărie și violențe domestice.

Nick Pasqual, autorul unui atac feroce

Artista de makeup Allie, care a lucrat la filme precum „Babylon”, „Mean Girls” și „Rebel Moon: Part One: A Child of Fire”, a obținut un ordin de restricție împotriva lui Pasqual, deoarece relația lor degenerase în violență.

Shehorn a povestit la proces chinurile prin care a trecut și cum s-a baricadat în baie, pentru a scăpa cu viață.

„Am închis ușa și el (n.r., Nick Pasqual) a început să bată în ea și a spart-o”, și-a amintit femeia. „Am fugit în baie crezând că ușa are o încuietoare suplimentară”.

Un fond GoFundMe a fost deschis pentru Shehorn, în scopul achitării cheltuielilor medicale.

Victima a avut nevoie de tuburi pentru respirație și hrănire, în timpul recuperării dificile pe patul de spital.

Pasqual: „Sunt foarte tulburat…”

Procurorul districtual Nathan Hochman a declarat Curții Superioare a comitatului Los Angeles: „Condamnarea de astăzi, de la 32 de ani la închisoare pe viață, îl face pe Nick Pasqual responsabil pentru crimele oribile pe care le-a comis împotriva cuiva care odată l-a iubit și a avut încredere în el.”

„A fost găsit vinovat de multiple infracțiuni, inclusiv tentativă de omor și viol, comise între ianuarie 2024 și 23 mai 2024, când domnul Pasqual a intrat prin efracție în casa prietenei sale înstrăinate și a înjunghiat-o de peste 20 de ori. Allie Shehorn a supraviețuit în mod miraculos și a stat curajos în fața abuzatorului ei în instanță pentru a depune mărturie despre brutalitatea pe care a îndurat-o.”

Într-o declarație oferită celor de la Entertainment Weekly, Pasqual a spus: „Sunt în continuare foarte tulburat de tot acest caz. Voi continua să urez vindecare și pace tuturor celor afectați. Sunt recunoscător celor care m-au susținut la proces. Vreau să mă concentrez asupra recuperării, asumării și apelurilor ce vor urma”.

Nick Pasqual a jucat în 7 episoade din „How I Met Your Mother” în 2011. A mai apărut în filme precum „Jobs”, „National Day Riff” și „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”.

Sursa foto: Capturi CBS / KABC / jedimaster34 Instagram

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