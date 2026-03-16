Actorul John Alford a murit, la vârsta de 54 de ani. El se afla în închisoare pentru mai multe acuzații grave

Actorul John Alford (al cărui nume real era John Shannon) a murit pe 13 martie, într-o închisoare din Angrlia, la vârsta de 54 de ani. Decesul său a survenit la câteva luni după ce fusese condamnat pentru agresiune sexuală asupra a două adolescente.

Actorul, care a jucat în serialul „London’s Burning”, a început să-și ispășească pedeapsa pe 14 ianuarie, în închisoarea HMP Bure din Norfolk, potrivit BBC. Atunci, grefierul Caroline Overton declara că infracțiunile sale au avut un „impact semnificativ și continuu” asupra vieții victimelor sale.

„Ca în cazul tuturor deceselor în arest, Ombudsmanul pentru Penitenciare și Probațiune va investiga cazul”, a precizat purtătorul de cuvânt al Închisorii.

Alford fusese condamnat la opt ani și jumătate de închisoare după ce a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra a două adolescente, în vârstă de 15 și 14 ani, potrivit sursei citate.

La procesul său de la Curtea Coroanei din St. Albans, anul trecut, juriul a auzit cum Alford a cumpărat o sticlă de vodcă pentru cele două fete, pe care acestea au băut-o la casa unui prieten din Hoddesdon, Hertfordshire, înainte de a le agresa sexual.

În timpul procesului, procurorul Chris White a declarat că Alford „era pe deplin conștient de vârsta fetelor” și a comis faptele de care este acuzat împotriva voinței acestora.

Alford a negat infracțiunile, spunând juraților că acuzațiile au fost o „înscenare” și că nu există dovezi ADN care să susțină acuzațiile de agresiune, scrie The Guardian .

Actorul, căzut ulterior în dizgrația publicului, a fost în cele din urmă găsit vinovat de patru capete de acuzare. Când a fost emis verdictul, Alford a strigat: „Greșit, nu eu am făcut asta!”, mai notează BBC.

​Alford era recidivist

Alford a mai fost condamnat și în anul 1999, dar atuni pentru furnizarea de cocaină și canabis unui jurnalist sub acoperire de la News of the World.

În același an, a fost închis timp de nouă luni, ceea ce a dus la excluderea sa din serialul „London’s Burning”, o dramă ITV în care se alăturase în 1993 pentru al șaselea sezon.

Alford și-a început cariera de televiziune în copilărie, ca actor în sitcom-ul ITV Now and Then, înainte de a obține un rol important în Grange Hill în 1985. Printre celelalte filme ale sale se numără The Bill, Casualty și Provoked.

Autorul mai recomandă:

