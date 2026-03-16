Actorul John Alford a murit, la vârsta de 54 de ani. El se afla în închisoare pentru mai multe acuzații grave

16 mart. 2026, 14:41, Actualitate
Actorul John Alford (al cărui nume real era John Shannon) a murit pe 13 martie, într-o închisoare din Angrlia, la vârsta de 54 de ani. Decesul său a survenit la câteva luni după ce fusese condamnat pentru agresiune sexuală asupra a două adolescente.

Actorul, care a jucat în serialul „London’s Burning”, a început să-și ispășească pedeapsa pe 14 ianuarie, în închisoarea HMP Bure din Norfolk, potrivit BBC. Atunci, grefierul Caroline Overton declara că infracțiunile sale au avut un „impact semnificativ și continuu” asupra vieții victimelor sale.

„Ca în cazul tuturor deceselor în arest, Ombudsmanul pentru Penitenciare și Probațiune va investiga cazul”, a precizat purtătorul de cuvânt al Închisorii.

Alford fusese condamnat la opt ani și jumătate de închisoare după ce a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra a două adolescente, în vârstă de 15 și 14 ani, potrivit sursei citate.

La procesul său de la Curtea Coroanei din St. Albans, anul trecut, juriul a auzit cum Alford a cumpărat o sticlă de vodcă pentru cele două fete, pe care acestea au băut-o la casa unui prieten din Hoddesdon, Hertfordshire, înainte de a le agresa sexual.

În timpul procesului, procurorul Chris White a declarat că Alford „era pe deplin conștient de vârsta fetelor” și a comis faptele de care este acuzat împotriva voinței acestora.

Alford a negat infracțiunile, spunând juraților că acuzațiile au fost o „înscenare” și că nu există dovezi ADN care să susțină acuzațiile de agresiune, scrie The Guardian .

Actorul, căzut ulterior în dizgrația publicului, a fost în cele din urmă găsit vinovat de patru capete de acuzare. Când a fost emis verdictul, Alford a strigat: „Greșit, nu eu am făcut asta!”, mai notează BBC.

​Alford era recidivist

Alford a mai fost condamnat și în anul 1999, dar atuni pentru furnizarea de cocaină și canabis unui jurnalist sub acoperire de la News of the World.

În același an, a fost închis timp de nouă luni, ceea ce a dus la excluderea sa din serialul „London’s Burning”, o dramă ITV în care se alăturase în 1993 pentru al șaselea sezon.

Alford și-a început cariera de televiziune în copilărie, ca actor în sitcom-ul ITV Now and Then, înainte de a obține un rol important în Grange Hill în 1985. Printre celelalte filme ale sale se numără The Bill, Casualty și Provoked.

Autorul mai recomandă:

A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani

Doliu în lumea filmului. James Ransone, starul din „The Wire”, găsit mort la 46 de ani. Medicii legiști au dat un verdict crunt

A murit Terence Stamp, actorul care l-a jucat pe Generalul Zod în filmele „Superman”

Cine este „Regina Ketaminei”, acuzată că i-a vândut doza FATALĂ actorului Matthew Perry. Va pleda „vinovată” la cinci capete de acuzare

EDUCAȚIE Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026
16:42
Peste 145.000 de elevi români din clasele a VIII-a au susținut astăzi prima probă la simularea pentru Evaluare Națională 2026
FLASH NEWS Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța
16:32
Diana Șoșoacă a făcut scandal în Cimitirul Montparnasse din Paris. Ce a înfuriat-o pe președinta SOS și de ce i-a certat pe românii din Franța
ALERTĂ Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
16:08
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
ULTIMA ORĂ Cad sediile ambasadelor şi consulatelor României în lume, iar Bolojan i-a tăiat din buget Oanei Ţoiu. Mai toate sediile au nevoie de reparaţii urgente
16:05
Cad sediile ambasadelor şi consulatelor României în lume, iar Bolojan i-a tăiat din buget Oanei Ţoiu. Mai toate sediile au nevoie de reparaţii urgente
ACCIDENT Patru persoane, un adult și trei adolescenți, au fost rănite într-un carambol produs în sectorul 4. Victimele se aflau pe un refugiu de tramvai
15:38
Patru persoane, un adult și trei adolescenți, au fost rănite într-un carambol produs în sectorul 4. Victimele se aflau pe un refugiu de tramvai
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
„Ecouri” zoroastriene, descoperite în textele evreiești din Egiptul antic
MILITAR Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
16:39
Piloții americani au efectuat peste 6.000 de zboruri de la începutul războiului cu Iranul, spune șeful CENTCOM. Ce ținte au vizat aceștia
FLASH NEWS „Miresele“ de la Oscaruri: De ce au ales divele de la Hollywood să poarte numai alb la cel mai important eveniment al anului
16:34
„Miresele“ de la Oscaruri: De ce au ales divele de la Hollywood să poarte numai alb la cel mai important eveniment al anului
NEWS ALERT Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”
16:10
Nicușor Dan, întâlnire cu delegația OMV Petrom în plină criză: „Am abordat și tema prețurilor la combustibili. Importăm 80% din țițeiul necesar”
TURISM Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii
16:09
Vacanțele în Dubai au devenit un vis la propriu. Cât a ajuns să coste un zbor din cauza războiului și prin ce experiențe de coșmar trec turiștii
ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe, prima reacție după amenințările Iranului. „România nu este parte a conflictului”
16:05
Ministerul Afacerilor Externe, prima reacție după amenințările Iranului. „România nu este parte a conflictului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe