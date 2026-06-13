Prima pagină » Opinii » Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan

Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan

Patrick André de Hillerin
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Doi politicieni români se pot lăuda că sunt mai tari decât Iulius Cezar. Nu pentru că ar fi genii militare, nu pentru că ar fi condus campanii victorioase, ar fi cucerit Galia sau și-ar fi înlăturat rivalii politici. Dimpotrivă. Dar, față de Cezar, au marele avantaj că au supraviețuit pumnalelor înfipte în corp de apropiați. Nu înseamnă că n-au fost surprinși, că n-au sângerat și că n-au strigat „Et tu, USR?” (Și tu, USR?).

Nicușor Dan a fost mai mult decât tatăl adoptiv al USR. I-a fost acestei struțo-cămile ideologice atât Părinte 1, cât și Părinte 2. Ceea ce nu i-a împiedicat pe useriști să scape de el la prima încleștare de idei. Dintr-un partid în care se puteau regăsi mai multe curente de opinie, USR se transformase într-un dictator cu multe capete care-și urlă intoleranța pe aceeași voce, cu copy/paste.

Elena Lasconi era președintă a partidului, făcuse o figură mai mult decât frumoasă în alegerile prezidențiale, dând de pământ cu adversari precum Ciolacu, Ciucă, Simion sau Geoană. A avut o șansă enormă să ajungă prima femeie președinte în România, păcat că șansa i-a fost răpită de lovitura de stat constituțională din 6 decembrie 2024. Apoi, când deja fusese relansată în cursa prezidențială în reluare, același partid de trădător născuți, nu făcuți, i-a tras preșul și conturile de campanie de sub picioare, încercând să se întoarcă la Nicușor Dan, cu lacrimi implorând iertare în ochi, frunze-n buze, lapte-n țâțe, drob de sare în spinare și ceva bani pentru promovarea electorală.

Din fericire, legea a mai funcționat cât de cât în acest caz și a interzis USR să ducă bătaia de cap până la capăt, împiedicând partidul să se implice măcar formal în campania lui Nicușor Dan. Dacă, astăzi, membri ai USR declară că ei l-au susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială înseamnă că se autodenunță pentru o ilegalitate sau un șir de ilegalități.

Cu înțelegerea aproape biblică a părintelui față de copiii rătăcitori, Nicușor Dan a lăsat în spate istoria neplăcutelor sale interacțiuni cu USR și i-a împins acestui partid pigmeii la guvernare. Asta după ce partidul se clasase în alegeri de-abia pe locul 4. Iar această „performanță” s-a datorat numai și numai faptului că Elena Lasconi era calificată în finala prezidențială și a tras partidul după ea. Fără asta, USR ar fi fost pe locul 5 sau 6, în spatele SOS sau POT. Răsplata pentru Lasconi: alungarea de la șefia partidului și înlocuirea ei cu Dominic Fritz.

Dominic Fritz, wunderkindul politicii românești, primul cetățean străin care ajunge primar în România și apoi președinte de partid fără a fi avut încă și cetățenia română. Nimic rău în asta, legea o permite, de la integrarea în UE. Ce nu permite legea este ca un cetățean străin, care nu poate obține certificat ORNISS, să afle informații clasificate ca secret de stat, să aibă acces la informațiile secrete discutate în CSAȚ, să participe direct la luarea unor decizii în domenii strategice precum apărarea, economia, politica externă sau chestiuni legate direct de securitatea națională.

Or, fiind unul dintre cei patru șefi de partid din coaliția de guvernare, Dominic Fritz avea acces la toate aceste lucruri cu luni bune înainte de a dobândi, în cele din urmă, cetățenia română.

Anul trecut, de exemplu, când încă mai era doar cetățean german, Nicușor Dan l-a luat cu el pe Dominic Fritz în vizita oficială din Germania. Acolo, în timpul discuțiilor bilaterale cu oficialitățile germane, discuții la care a participat și Fritz, s-au pus la punct inclusiv fabuloasele achiziții de armament de la companii germane. Dominic Fritz și-a justificat prezența inclusiv prin faptul că „știe limba”. Un stat independent folosește în astfel de cazuri translatori cu anumite niveluri de certificare de securitate, verificați și aprobați de către serviciile secrete. În acel moment, Dominic Fritz n-ar fi putut avea, legal, ca cetățean doar german, aprobarea vreunui serviciu secret altul decât Bundesnachritendienst (BND).

(Mai mult ca anecdotă decât ca fapt confirmabil, se pare că, pe holurile clădirilor europene de la Bruxelles, în timpul negocierilor premergătoare aprobării SAFE, ministrul de atunci al Apărării, Ionuț Moșteanu, i-ar fi spus unui producător european de armament: „Știu că dumneavoastră aveți cea mai bună ofertă, dar și noi avem un președinte de partid neamț…”)
Ei, bine, acest partid pe care Elena Lasconi l-a dus de la 7 la 12% pentru a fi ulterior umilită, acest partid pe care Nicușor Dan a ținut morțiș să-l aducă la guvernare și căruia i-a dat pe mână cele mai sensibile domenii, precum externele, economia, achizițiile de armament și mediul, acest partid așadar, împreună cu președintele său (pentru care președintele nostru a forțat la maxim legile și principiile siguranței naționale) i-au mai dat o copită în plex lui Nicușor Dan, anunțând că în niciun caz nu-i votează premierul desemnat, pe Eugen Tomac.

Nu că guvernul nevotatului de nimeni Tomac ar fi o soluție. În niciun caz, dar USR datora mai multă loialitate lui Nicușor Dan. Măcar loialitate, dacă nu recunoștință.

În plus, propunerea USR pentru rezolvarea crizei este cel puțin la fel de aberantă ca și cea a președintelui: un guvern format din PNL, USR și UDMR. Minoritar.

Minoritar? Nu, ci din cale-afară de minoritar. Dacă faci o coaliție de 3 partide (cele de pe locul 3, locul 4 și locul 7) și nu reușești să strângi nici măcar 35%, atunci nu vrei la guvernare, că n-ai legitimitate, ci te duci să plângi într-o debara, în speranța că nu vine Bolojan să aprindă lumina în timp ce faci tâmpenii.

Dominic Fritz e neamț. Dar din 18 decembrie este și român. Cetățean român. Iar de la poporul nostru a luat, așa cum se întâmplă îndeobște, mai întâi cele mai rele lucruri.

De exemplu, pare că și-a însușit cu asupra de măsură abilitatea de a întoarce armele la momentul oportun. Arme pe care tot Nicușor Dan l-a ajutat să le achiziționeze de la ceilalți conaționali ai săi.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Mesajul transmis de Kim Jong Un lui Vladimir Putin de Ziua Națională a Rusiei
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
FLASH NEWS Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
21:36
Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe