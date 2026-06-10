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Ion Cristoiu: Dacă în România ar fi o democrație cât de cât, Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul

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În Pastila editorială de miercuri, gazetarul Ion Cristoiu spune că, dacă în România ar fi o democrație „cât de cât”, Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul. 

„Din 1990, de când prin fisurile dictaturii a năvălit democrația, la început democrația pe ristochist, apoi democrația de mântuială, cu momente de democrație autentică, am asistat la și am comentat formarea a numeroase guverne. Însă tot ceea ce se întâmplă în aceste zile cu formarea guvernului tehnocrat, tehnic, tehnolog, tehnometru al lui Eugen Tomac, eu nu am mai pomenit o asemenea brambureală.

Evident, elemente ale atmosferei, note ale atmosferei tipice formării guvernelor anterioare, se întâlnesc și acum, mai ales la site-uri și televiziuni de știri care avansează multe nume de miniștri, multe dintre ele născocite la ieșirea de la toaletă sau poate la intrarea în toaletă. Depinde unde îi lovește pe jurnaliștii români, liberi și independenți de partid și de stat, inspirația.

Tot tipică atmosferei de formare a guvernelor este propulsarea în prim-plan mediatic a lui Eugen Tomac. Așa cum ați văzut, ultimul lui interviu a fost în 2020, în pandemie, cu mine. De atunci a pierdut cu partidul două alegeri, a fost europarlamentar, a postat chestii violente, anti-rusești, pro-ucrainene, pro-Zelenski, lucru nu de mirare, deoarece este cetățean ucrainean. La bază poți să fii cetățean al Ucrainei și să nu fii de partea lui Zelenski.

Dar această propulsare, acum, începând cu interviul plin de miere în care Mihai Gâdea i l-a luat premierului desemnat, folosind din plin, pe post de linguriță, un linguroi plin de miere — mai avea puțin și, cum să zic, se prăbușeau amândoi în lacrimi —, apoi alte interviuri pe la alte televiziuni, declarații, activitate intensă de vedetă mediatică, este tot tipică pentru perioadele anterioare.

Tot tipică pentru perioada de față este uitarea în care a trecut Ilie Bolojan. Uitare, adică nu mai este chiar în prim-plan, cum era chiar și după ce a căzut prin moțiunea de cenzură. Dar, în rest, este o brambureală fără margini.

În jurnalul meu video o să prezint pe larg elementele acestei brambureli. Cel mai mare balamuc stă în faptul că Eugen Tomac a avut întâlniri cu partidele, cu delegațiile partidelor, întâlniri la care nu a prezentat nici lista noului guvern, pentru că nu o are. Iată, suntem în a șasea zi. Nici programul de guvernare, de fapt, nu îl știm. Nu știm nimic despre programul lui de guvernare și nu înțeleg ce s-a discutat acolo.

S-a spus că partidele vor decide toate. Deci, practic, după aceste consultări, Eugen Tomac n-a putut ieși să spună presei: „Gata, am asigurat votul, cu excepția unui grup parlamentar condus acum, am înțeles, din umbră sau din lumină, de Victor Ponta”.

În plus, contrar teoriilor lui Nicușor Dan de împărțire a partidelor în pro-occidentale și anti-occidentale, Eugen Tomac s-a întâlnit și a negociat cu POT. Partidul Anei Maria Gavrilă este un partid care, după criteriul lui Nicușor Dan, este anti-occidental. A intrat în Parlament prin Călin Georgescu. Este un partid călin-georghist. Călin Georgescu este, să zicem, mentorul acestui antioccidentalism.

Deci nu știm nimic de programul de guvernare, nu știm nimic de listă. În mod normal, după întâlnirile cu partidele și grupurile parlamentare, ar fi cazul ca Eugen Tomac să-și depună mandatul. Este o chestiune de bun-simț democratic, de respectare a regulilor democrației. El nu are niciun sprijin oficial până acum. Așteptăm să își depună mandatul, ca un gest de bun-simț”, spune Ion Cristoiu.

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