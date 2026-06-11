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Ion Cristoiu: Nicușor Dan declanșează un nou război al Troiei cu Eugen Tomac pe post de Elena

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„După șase zile de discuții cu partidele politice, miercuri seara a fost clar că Eugen Tomac nu va primi sprijinul partidelor politice de dreapta”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Spun, de dreapta, deoarece, PSD a anunțat îl sprijină, deoarece este candidatul Zoițicăi de la Cotroceni. Zoițica e Nicușor Dan, iar Tomac e Cațavencu, dacă ne gândim la plânsul lui când și-a amintit că atunci când era copil alerga desculț către sârmă ghimpată, plin de ură și că pumnii muncitorești revoluționari, că așa era pe vremea Uniunii Sovietice. Este clar că a eșuat în această tentativă de a obține sprijinul partidelor politice. Dacă mă întrebați, eu spun că poziția partidelor până acum a fost corectă. Nu e atât împotriva unui govern de tehnocrați, totuși, am avut alegeri cu un an și ceva în urmă, mai sunt doi ani și ceva până la următoarele alegeri parlamentare și noi deja avem govern tehnocrat, deci, noi deja am anulat alegerile, și alegerile parlamentare, că pe acelea prezidențiale e clar că le-am anulat și asta este democrația. Guvernele se formează cu greu în marea majoritate a democrațiilor.

Însă delirul lui Nicușor Dan de a-l propune pe Eugen Tomac pe post de salvator al României a făcut toate partidele, cu excepția PSD, să tresară. Să spună: dar cine este Tomac? Eugen Tomac nu se pricepe la nimic, deoarece partidul său, PMP, a pierdut de două ori alegerile parlamentare. Și partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, au zis, de fapt, acesta este un partid, tehnocrații sunt mascați PSD-iști, pentru că în această propunere, de fapt, nu e o propunere numai a lui Nicușor Dan, este și a PSD. Nicușor Dan ne așteptam să ne anunțe că a primit înapoi mandatul dat lui Eugen Tomac, deoarece nu a putut să facă majoritate. Ei bine, ne-am trezit cu un discurs virulent, delirant, despre partidele politice, de genul cum îndrăznesc ele să nu îl voteze pe Cațavencu, pe Elena din Troia. Grecii au declanșat un război. Elena lui e Tomac. Și sigur că a zbierat la partide și a zis: să îl votați pe Tomac. Sunt 2 posibilități: partidele se aliniază și atunci avem de-a face cu cea mai mare înfrângere a sistemului pluralist a sistemului plulalist din istoria post decembristă, sau spun nu. Nu mă pronunț, vom vedea cum se va încheia acest război al Troiei”, mai spune scriitorul.

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