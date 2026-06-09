Ion Cristoiu: O cacealma prezidențială – Întâlnirile lui Eugen Tomac cu partidele

În Pastila editorială de marți, 9 iunie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „o cacealma prezidențială – întâlnirile lui Eugen Tomac cu partidele”.

„Duminică seara, referindu-mă la ce va face sau ce ar trebui să facă premierul desemnat, Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat din creștet până în călcâie, pentru că am fost anunțați că nici prefecții și nici secretarii și subsecretarii de stat nu vor avea carnet de partid, deci vor fi și ei, ca și miniștrii, aleși de un singur om, Eugen Tomac, un fel de Ceaușescu cu consilierea lui Nicușor.

Da, deci, referindu-mă la ce trebuie să facă, spuneam că trebuie, potrivit Constituției, să-și asigure majoritatea parlamentară pentru ca să treacă guvernul prin Parlament. Are termen. Puneam 10 zile începând de vinerea trecută și, dacă după câteva zile sau până la expirarea celor 10 zile nu reușește să aibă angajament ferm din partea partidelor și grupurilor parlamentare că îl vor vota, în așa fel încât să treacă, să dea înapoi mandatul.

Și am explicat că, pentru aceasta, potrivit tradiției, premierul desemnat, indiferent că este al unui guvern de tehnicieni, că este al unui guvern politic sau al unui guvern de coaliție, își ia carnețelul, își ia mapa și o ia din partid în partid, adică prin partidele parlamentare. El duce cu el lista noului guvern, în cazul de față lista unor miniștri tehnocrați, marea lor majoritate necunoscuți, și programul de guvernare.

Cu aceste două piese se prezintă în fața conducerii unui partid sau a delegației unui partid și vorbește despre programul de guvernare și despre listă. Partidul cu care este în contact, cu care este în dialog, se uită la listă, poate să facă sau nu observații.

Ascultă programul de guvernare, poate îi spune: „Îți dăm voturile, dar dacă pe lista aceea nu mai este tehnicianul cutare”, că poate îl cunoaște, și dacă unii dintre ei sunt absolut necunoscuți marelui public. Sau zice: „La programul de guvernare noi vrem asta ca să te putem vota”. Și după aceea, în funcție de aceste negocieri, poate că premierul tehnocrat nu acceptă, deoarece un alt partid, să zicem PSD, are altă opinie într-o chestiune din programul de guvernare.

Și am văzut întâlnirile de luni cu PNL, USR și PSD și m-am întrebat: ce a fost asta? Adică el, așa cum a anunțat aseară, nu are gata lista. Deci s-a dus fără o listă pe care să o negocieze și n-are nici program de guvernare.

Din declarațiile lui Eugen Tomac n-am înțeles nimic, pentru că ele sunt o înșiruire de bla-bla-uri, sigur, cărora li s-a adăugat seara un moment de telenovelă cu Mihai Gâdea care, având misiunea să fie prietenos, l-a făcut și să plângă pe Eugen Tomac că nu știu ce era el dincolo de sârmă. În timp ce era în pântecele mamei, în burta mamei, era despărțit de România prin sârmă ghimpată și el își amintește cum, încă nenăscut fiind, suferea gândindu-se că o să se nască nu știu unde, dincolo de sârmă.

Mă rog, chestii ieftine, de tip Mihai Gâdea și de tip Tomac.

Bun, dar a zis un bla-bla. Din declarațiile celor trei lideri de partid n-am înțeles nimic. S-a prezentat programul? Sunt de acord cu programul? Deci de ce s-a întâlnit cu aceste trei partide aseară?

O parte din faptul că ele nici nu trebuiau să se întâlnească, pentru că acesta nu este guvernul rezultat care să țină cont de alegerile parlamentare din 01.12.2024. Ce este acest guvern? O improvizație a lui Nicușor Dan?

Da, mă rog, nu înțeleg. Aceste partide decid dacă să voteze sau să nu voteze guvernul. De această decizie depinde soarta guvernului tehnocrat. Păi și cum? Pe ce bază să decidă ele când nu li s-a prezentat nici programul de guvernare și nici lista? Pe baza ideii că sunt pro sau contra lui Nicușor Dan? Că vi s-a spus: „Mâine seară, la vedere, voi plânge de dragul României”?

Încă am o uriașă nedumerire în legătură cu acest guvern tehnocrat, cred”, spune Ion Cristoiu.