Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: O cacealma prezidențială – Întâlnirile lui Eugen Tomac cu partidele

Ion Cristoiu: O cacealma prezidențială – Întâlnirile lui Eugen Tomac cu partidele

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În Pastila editorială de marți, 9 iunie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „o cacealma prezidențială – întâlnirile lui Eugen Tomac cu partidele”.

„Duminică seara, referindu-mă la ce va face sau ce ar trebui să facă premierul desemnat, Eugen Tomac, premierul unui guvern tehnocrat din creștet până în călcâie, pentru că am fost anunțați că nici prefecții și nici secretarii și subsecretarii de stat nu vor avea carnet de partid, deci vor fi și ei, ca și miniștrii, aleși de un singur om, Eugen Tomac, un fel de Ceaușescu cu consilierea lui Nicușor.

Da, deci, referindu-mă la ce trebuie să facă, spuneam că trebuie, potrivit Constituției, să-și asigure majoritatea parlamentară pentru ca să treacă guvernul prin Parlament. Are termen. Puneam 10 zile începând de vinerea trecută și, dacă după câteva zile sau până la expirarea celor 10 zile nu reușește să aibă angajament ferm din partea partidelor și grupurilor parlamentare că îl vor vota, în așa fel încât să treacă, să dea înapoi mandatul.

Și am explicat că, pentru aceasta, potrivit tradiției, premierul desemnat, indiferent că este al unui guvern de tehnicieni, că este al unui guvern politic sau al unui guvern de coaliție, își ia carnețelul, își ia mapa și o ia din partid în partid, adică prin partidele parlamentare. El duce cu el lista noului guvern, în cazul de față lista unor miniștri tehnocrați, marea lor majoritate necunoscuți, și programul de guvernare.

Cu aceste două piese se prezintă în fața conducerii unui partid sau a delegației unui partid și vorbește despre programul de guvernare și despre listă. Partidul cu care este în contact, cu care este în dialog, se uită la listă, poate să facă sau nu observații.

Ascultă programul de guvernare, poate îi spune: „Îți dăm voturile, dar dacă pe lista aceea nu mai este tehnicianul cutare”, că poate îl cunoaște, și dacă unii dintre ei sunt absolut necunoscuți marelui public. Sau zice: „La programul de guvernare noi vrem asta ca să te putem vota”. Și după aceea, în funcție de aceste negocieri, poate că premierul tehnocrat nu acceptă, deoarece un alt partid, să zicem PSD, are altă opinie într-o chestiune din programul de guvernare.

Și am văzut întâlnirile de luni cu PNL, USR și PSD și m-am întrebat: ce a fost asta? Adică el, așa cum a anunțat aseară, nu are gata lista. Deci s-a dus fără o listă pe care să o negocieze și n-are nici program de guvernare.

Din declarațiile lui Eugen Tomac n-am înțeles nimic, pentru că ele sunt o înșiruire de bla-bla-uri, sigur, cărora li s-a adăugat seara un moment de telenovelă cu Mihai Gâdea care, având misiunea să fie prietenos, l-a făcut și să plângă pe Eugen Tomac că nu știu ce era el dincolo de sârmă. În timp ce era în pântecele mamei, în burta mamei, era despărțit de România prin sârmă ghimpată și el își amintește cum, încă nenăscut fiind, suferea gândindu-se că o să se nască nu știu unde, dincolo de sârmă.

Mă rog, chestii ieftine, de tip Mihai Gâdea și de tip Tomac.

Bun, dar a zis un bla-bla. Din declarațiile celor trei lideri de partid n-am înțeles nimic. S-a prezentat programul? Sunt de acord cu programul? Deci de ce s-a întâlnit cu aceste trei partide aseară?

O parte din faptul că ele nici nu trebuiau să se întâlnească, pentru că acesta nu este guvernul rezultat care să țină cont de alegerile parlamentare din 01.12.2024. Ce este acest guvern? O improvizație a lui Nicușor Dan?

Da, mă rog, nu înțeleg. Aceste partide decid dacă să voteze sau să nu voteze guvernul. De această decizie depinde soarta guvernului tehnocrat. Păi și cum? Pe ce bază să decidă ele când nu li s-a prezentat nici programul de guvernare și nici lista? Pe baza ideii că sunt pro sau contra lui Nicușor Dan? Că vi s-a spus: „Mâine seară, la vedere, voi plânge de dragul României”?

Încă am o uriașă nedumerire în legătură cu acest guvern tehnocrat, cred”, spune Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Dacă în România ar fi o democrație cât de cât, Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul
10:51
Ion Cristoiu: Dacă în România ar fi o democrație cât de cât, Eugen Tomac ar trebui să-și depună mandatul
VIDEO Ion Cristoiu: Dacă stau de vorbă cu Eugen Tomac, partidele acceptă lovitura prin care Nicușor Dan a anulat alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024
10:00, 08 Jun 2026
Ion Cristoiu: Dacă stau de vorbă cu Eugen Tomac, partidele acceptă lovitura prin care Nicușor Dan a anulat alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024
VIDEO Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, Ucraina poate să radă Constanța de pe fața pământului, deoarece e agresată de ruși
11:50, 07 Jun 2026
Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, Ucraina poate să radă Constanța de pe fața pământului, deoarece e agresată de ruși
VIDEO Ion Cristoiu: O întrebare de care fuge Nicușor Dan – De ce nu ne-a notificat la timp Ucraina că a pierdut controlul asupra unor drone marine?
11:17, 06 Jun 2026
Ion Cristoiu: O întrebare de care fuge Nicușor Dan – De ce nu ne-a notificat la timp Ucraina că a pierdut controlul asupra unor drone marine?
VIDEO Ion Cristoiu: Dând lui Nicușor Dan dreptul de a face guvern prezidențial, partidele parlamentare s-au autodizolvat
11:32, 05 Jun 2026
Ion Cristoiu: Dând lui Nicușor Dan dreptul de a face guvern prezidențial, partidele parlamentare s-au autodizolvat
VIDEO Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
11:38, 04 Jun 2026
Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Cele mai noi

Trimite acest link pe