Ion Cristoiu: Pentru USR Justiția e independentă doar când e folosită împotriva adversarilor politici

„Ciprian Ciucu, primarul USR-ist al Capitalei, spun USR-ist și nu Bolojenist, deoarece Ciprian Ciucu face cuplu cu Ilie Bolojan în USR-izarea PNL, a fost convocat la DNA și pus sub control judiciar pentru o mânărie din campania electorală”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal al său.

„Tot ieri, Domninic Fritz, primarul USR-ist al Timișoarei și liderul USR a pierdut la Înalta Curte procesul cu ANI, un proces care fusese pierdut și la Curtea de Apel Timișoara într-o chestiune privind incompatibilitatea. ANI este o instituție creată de tefeliști, pe vremea lui Traian Băsescu, folosită la vremea respectivă de regimul Traian Băsescu pentru a-și rade adversarii. O pasiune pentru ANI făcuse de mult pierduta, din punct de vedere politic, Monica Macovei. Nu am nicio îndoială în privința a două chestiuni: 1 – Ciprian Ciucu este un personaj corupt, pentru că e greu de presupus că ai fost Primar la Sectorul 6 și nu te-ai mânjit. Dominic Fritz este un bandit USR-ist care a folosit funcția de Primar și o folosește pentru tot felul de șmenuri. Nu am nicio îndoială că ANI a avut dreptate. 2 – și în cazul Ciucu, și în cazul lui Fritz, timeing-ul este nefiresc și e limpede că Ciprian Ciucu, ale cărui escrocherii erau știute de toată lumea, inclusiv de Nicușor Dan, n-ar fi fost chemat niciodată la DNA dacă el nu devenea partenerul lui Ilie Bolojan în USR-izarea PNL și în bătălia dusă de camarila lui Ilie Bolojan împotriva lui Nicușor Dan. La fel, nu am nicio îndoială că Dominic Fritz ar fi pierdut vreun proces dacă nu s-ar fi înscris în noua Coaliție anti-Nicușor Dan, alcătuită din Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz.

Din acest punct de vedere, sunt unul dintre jurnaliștii care nu au avut încredere niciodată în DNA și în Justiție. Au fost și sunt instrumente de bătălie politică. Această semnificare a Justiției a avut loc pe vremea lui Traian Băsescu, e președintele care a cancerizat democrația din România și, de atunci, toți președinții au folosit și folosesc Justiția. Din acest punct de vedere, eu consider că este o acțiune în forță a lui Nicușor Dan, în stilul lui Traian Băsescu, așa cum l-a sfătuit și Becali. Nu pot să uit că de fiecare data când o mână de oameni a pus la îndoială manevrele DNA și ale Justiției, li s-a sărit în cap de către USR-iști și tefeliști și presa tefelistă. Acum, aceiași tipi care apărau Justiția, acum au pornit o campanie în care spun că tot ceea ce se întâmplă sunt niște mânării ale lui Nicușor Dan care folosește Justiția. HotNews, G4Media, Organizații, ONG-uri, USR-iștii au făcut imediat zid în jurul lui Fritz și al lui Ciucu. Când e vorba de ai lor, Justiția e a lui Nicușor Dan”, mai spune scriitorul.