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Ion Cristoiu: S-a constituit Coaliția anti Nicușor Dan: PNL- USR-UDMR, condusă de Ilie Bolojan!

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„Cel mai important eveniment în ceea ce se numește criză politică, după părerea mea nu este nici criză și nici politică, pentru că eu nu am văzut, chiar dacă sunt departe de țară, nu simt că poporul român trăiește criza. Evenimentul cel mai portant pentru noi cei care trăim din breaking news-uri este decizia UDMR de a nu vota guvernul Veștea”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„E indiscutabil, s-a pariat când a fost propus Veștea, pe UDMR. Pe echilibrul, raportul de forte în PNL nu cred că s-a pariat, pentru că se știa că Bolojan ține partidul cu o mână de fier. Iar PNL-iștii sunt babuini, care dacă a venitul unul mână de fier gen Stalin, zic, asta e tătucul nostru, stăm cu el. Ei întotdeauna au simțit nevoia unei mâini de fier. În locul lui Iohannis e Ilie Bolojan. Dacă raportul de forte nu puteai să pariezi, pe USR așa și așa, la UDMR putea, ori că era cu PNL-PSD, ori invers, nu contează, că UDMR e un partid de șmechereși, de unguri românizați și sunt mai periculoși decât politicienii români în unsurozitatea lor.

Sunt unguri și sunt și pilotați de Budapesta. Nu am văzut mai șmecheri decât ungurii din UDMR. De data aceasta, de regulă UDMR era de partea președintelui, e clar că UDMR a fost atras în gruparea Ilie Bolojan. Prin desemnarea lui Veștea și încercarea lui de a ajunge la guvernare cu o parte din PNL, avem de-a face un război care pe care. Nu e între palate, ci între două persoane, având în spate fiecare o parte din sistem. Însă deja se conturează, prin mișcarea această, o nouă coaliție: PNL-Bolojan-UDMR-USR anti Nicușor Dan. În această coaliție se conturează PNL-USR-UDMR, care vrea să își impună un premier și să guverneze chiar minoritar. Culmea, coaliția este PNL-UDMR și USR”, mai spune scriitorul.

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