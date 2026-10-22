A 24-a noapte de proteste în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu, alături de el, în ziua în care pe numele acestuia s-a mai deschis un dosar penal

Aproximativ 150 de oameni s-au strâns din nou în fața Arestului Central, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, pe numele căruia procurorii au deschis astăzi al cincilea dosar penal. „Justiție, nu corupție, Dosar fabricat, Călin nevinovat, Călin Georgescu este președinte, Nu cedăm”, s-a auzit și în această seară. Fostul prezidențiabil a fost scos, astăzi, din arest și audiat, după ce procurorii au fost de părere că și-a salutat susținătorii cu un gest considerat legionar. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a spus că nu declară nimic, invocând dreptul la tăcere.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În imagini se văd câteva persoane care vorbesc despre salutul cu simbolistica legionară iar altele filmează și transmit de la fața locului. Fostul prezidențiabil a fost audiat astăzi într-o speță, în care este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare. La ieșirea de la secția de poliție din Buftea, el și-a salutat susținătorii iar gestul său a fost intepretat de procurori drept un salut legionar.

Liderul AUR, George Simion a reacționat după apariția unui nou dosar penal pe numele lui Călin Georgescu, cel de-al cincilea. Acesta susține că acțiunile judiciare îndreptate împotriva fostului candidat la prezidențiale urmăresc să influențeze opinia publică și le cere susținătorilor să nu își piardă încrederea.

În același mesaj, Simion critică și trimiterea în judecată a deputatului AUR Dan Tănasă, acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare, și anunță că va deschide procese împotriva celor care, în opinia sa, încearcă să afecteze imaginea partidului.

”Măi oameni buni, așa ceva… s-au pus pe noi unul după altul, un al cincilea dosar penal. Să nu deznădăjduiți, să nu vă pierdeți încrederea. Oricâte mizerii or arunca către noi, ei o fac ca să vă influențeze pe voi. Dumnezeu e mare și le va lămuri pe toate. Dumnezeu e mare, așa că aveți încredere și nu vă temeți! Nu o să mai răspund la toate chestiunile cu care încearcă să ne afecteze. L-au trimis și pe Dan Tanasă azi în judecată, că a zis că forța românească de peste hotare trebuie recuperată, nu să aducem oameni din țări terțe, de alte culturi, de alte civilizații”, a spus George Simion, într-un mesaj video.

Președintele AUR susține că va apela la instanțele de judecată împotriva persoanelor pe care le consideră responsabile pentru atacurile la adresa sa și a formațiunii politice.

”Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV de grija noastră, până la toți ceilalți. Astăzi depun primele cereri și mă ocup de ceea ce contează: de viitoarea guvernare, de sprijinirea tuturor celor care aleg să nu stea în casă și de atingerea scopului. Suntem uniți până la capăt!”, a mai spus Simion.