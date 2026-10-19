A fost sau nu majorarea TVA-ului „mărul discordiei” dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Ce spune premierul demis despre relația cu șeful statului, în ultimul discurs de la Palatul Victoria

Întrebat despre relația cu Nicușor Dan, de-a lungul mandatului de premier, Ilie Bolojan a declarat luni seară, în ceea ce ar putea fi ultima sa conferință de presă la Palatul Victoria, că majorarea TVA-ului nu a constituit o fisură în colaborarea cu liderul de la Cotroceni, întrucât toți cei aflați la putere ar fi știut de necesitatea acestei măsuri.

Premierul demis Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ruptura în relația cu președintele Nicușor Dan s-a produs în momentul în care fostul Executiv a decis majorarea TVA-ului, aspect împotriva căruia actualul lider de la Cotroceni s-a exprimat foarte clar, în timpul campaniei prezidențiale.

Bolojan a declarat că atât președintele, cât și miniștrii din Guvernul demis ar fi fost conștienți de „necesitatea majorării TVA-ului”. Referitor la modul în care a decurs colaborarea cu Nicușor Dan, acesta a evitat să ofere detalii și s-a limitat la a spune că a fost una tipic „instituțională”.

„Toți oamenii de decizie din România au știu de necesitatea majorării TVA. În ceea ce privește colaborarea pe care am avut-o cu dânsul, a fost o colaborare instituțională. În ceea ce privește activitatea Guvernului, fiecare avem o responsabilitate, pe care atunci când am acceptat-o, știam care sunt dificultățile. Oricând ai o sarcină grea de dus orice sprijin pe care îl primești de la parteneri, din altă parte, este bine venit”, a declarat Ilie Bolojan.

Ce și-au reproșat Ilie Bolojan și Nicușor Dan unul altuia pe fondul crizei politice

Tensiunile dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au devenit evidente la scurt timp după ce guvernul Veștea a căzut în Parlament, în contextul în care conducerea PNL s-a opus vehement învestirii.

Președintele Nicușor Dan a reproșat, la acel moment, liberalilor că s-au „răzgândit” de la o zi la alta, în ceea ce privește votarea unui guvern minoritar PSD și a acuzat PNL-ul de continuarea crizei politice.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit”, a transmis președintele într-un mesaj postat pe rețelele sociale: „În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis la sfârșitul lunii iunie Nicușor Dan pe contul de Facebook.

Ilie Bolojan i-a dat o replică voalată președintelui Nicușor Dan, care făcuse apel la partidele politice să ajungă la un consens. Premierul demis i-a reproșat liderului de la Cotroceni că ar fi trebuit să îndemne liderii la dialog și înaintea votului pentru moțiunea de cenzură, care a dus la demiterea sa din fruntea Executivului.

„Ar fi fost de bun augur că, așa cum președintele României a făcut după moțiunea de cenzură apel la responsabilitatea partidelor, și vedem unde am ajuns după asta, ar fi fost de bun augur să facă apelul la responsabilitate înainte de a ajunge la moțiunea de cenzură, pentru că vedeți în ce situație am ajuns”, afirma Ilie Bolojan la începutul lunii iulie în podcastul lui Moise Guran.

Bolojan se laudă că ar fi scos România din incapacitate de plată

În cadrul aceleiași conferințe susținute luni, premierul demis llie Bolojan a făcut o trecere în revistă a mandatului său și a reformelor adoptate.

Bolojan a ținut să precizeze că a readus fondurile europene în țară și a scăpat statul de incapacitate de plată.

În realitate, Bolojan și-a început mandatul printr-o declarație celebră chiar în agenția de știri Bloomberg: România este aproape de incapacitate de plată. Nu este clar dacă a fost așa sau nu. Clar este, însă, că, la final de mandat, România este exact în aceeași situație.