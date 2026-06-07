Într-un comentariu publicat duminică pe blogul propriu, fostul premier Adrian Năstase a vorbit despre numele vehiculate pentru un eventual guvern condus de Eugen Tomac și a ironizat posibilitatea revenirii în prim-plan a unor foști membri ai PDL și PMP. Fostul lider PSD îi sugerează lui Tomac să-l pună chiar pe Traian Băsescu la Transporturi, dacă tot are de gând să reactiveze vechi oameni ai PMP-ului precum Adrian Papahagi.

Năstase: „România are nevoie de un guvern”

Fostul premier PSD spune că România are nevoie de un guvern și precizează că, în lipsa unui consens între partidele parlamentare, „Tomac nu e cea mai proastă soluție, mai ales că pare să fie singura”.

„România are nevoie de un guvern. Deși, dacă am lua exemplele Italiei sau Belgiei, lucrurile ar putea merge și fără.

Am înteles că partidele politice și-au declinat interesul, așa încât rămăne soluția unui «independent de partidele parlamentare», președinte de partid extra-parlamentar, europarlamentar și consilier onorific al președintelui. Poate că nu e cea mai proastă soluție, mai ales că pare a fi singura.

Va fi important însă programul de guvernare – un exercițiu de a construi un numitor comun măcar pentru o parte din parlamentari. Configurația guvernului va fi de asemenea importantă pentru obținerea voturilor. Un guvern de «parțială concentrare națională», format în principal din independenți”, a afirmat fostul premier PSD.

Fostul premier sugerează că la Transporturi ar putea și chiar Băsescu

Năstase a comentat și posibilitatea ca Adrian Papahagi să preia portofoliul Culturii. Mai mult, el a lasat și o sugestie ironică privind portofoliul Transporturilor.

„Independenți precum candidatul de ministru al Culturii – Adrian Papahagi, fost membru PDL și apoi al PMP, unul din entuziaștii «intelectuali ai lui Basescu». Cu o singură condiție – să aibă dreptul să continue să meargă în fiecare seară, la televiziunea la care este abonat, și să critice, în mod independent, PSD-ul. Poate că ar fi o idee bună ca echipa să fie întregită și cu alți «intelectuali ai lui Băsescu» – Volodea Tismanescu sau Cristian Preda. Și, în definitiv, la Transporturi, ar putea fi desemnat chiar Băsescu, pentru a lua istoria de la capăt.

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