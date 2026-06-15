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Adrian Veștea a reacționat după ce USR a anunțat că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”. Ce spune despre o colaborare cu PSD

Adrian Veștea a reacționat după ce USR a anunțat că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”. Ce spune despre o colaborare cu PSD
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Premierul desemnat Adrian Veștea a fost întrebat, în direct la Radio România Actualități, cum răspunde poziției USR, care a anunțat că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare. Acesta a evitat tonul conflictual și a vorbit despre nevoia de compromis.

Adrian Veștea a spus că ziua de ieri a fost tensionată și crede că deciziile au fost luate rapid, fără o analiză temeinică. Premierul desemnat a subliniat că are toată deschiderea către formațiunile politice pro-europene și pro-occidentale pentru fomarea noului guvern.

Adrian Ioan Vestea / FOTO – Facebook

„Este foarte important să identificăm lucrurile care ne apropie. Nu am fost niciodată o persoană conflictuală. Cred că a fost o zi destul de tensionată ieri. Cred că s-au luat decizii într-un mod destul de rapid, fără a face o analiză foarte temeinică, iar ceea ce va urma în zilele următoare va fi decisiv.

 Eu am toată deschiderea către toate formațiunile politice pro-europene și pro-occidentale de a veni în sprijinul acestui guvern și de a da țării posibilitatea de a continua, pe de o parte, reformele și de a face lucrurile care sunt necesare pentru populație”, a spus Adrian Veștea.

De asemenea, premierul desemnat a punctat că miza depășește calculele de partid.

„Cred că nu mai este loc de orgolii. Cred că ar trebui să ne raportăm la oameni. Ar trebui să ne raportăm la țara noastră și la problemele cu care se confruntă.”

Ce spune Veștea despre o colaborare cu PSD

Întrebat despre o posibilă colaborarea cu Partidul Social Democrat, Adrian Veștea a invocat propriul traseu politic și rezervele din trecut, dar a admis că realitatea parlamentară de acum impune pragmatism.

„Astăzi, acestea sunt voturile. Aritmetica este aceeași. Putem să venim cu tot felul de lozinci și cu tot felul de povești despre unii sau despre alții. Putem să creăm tot felul de poziționări, dar trebuie să ne raportăm la țară.”

Premierul desemnat a subliniat că formarea unei majorități este inevitabilă pentru a trece reformele.

 „Trebuie să ne gândim care este soluția prin care noi să putem să implementăm toate aceste programe și, în felul acesta, să ducem România mai departe.”

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