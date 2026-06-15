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Adrian Veștea, apel către liberali, înainte de ședința în care se decide excluderea lui din PNL: „Suntem într-un moment de răscruce”

Ruxandra Radulescu
Adrian Veștea
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În timp ce șeful liberalilor, Ilie Bolojan, pregătește eliminarea lui Veștea din interiorul partidului, premierul desemnat transmite un mesaj colegilor liberali, în care adresează un apel la responsabilitate, în speranța că-i vor acorda un vot în  Parlament.

Cu doar câteva zile la dispoziție pentru formarea Guvernului, dar și în contextul unei posibile ruperi în cadrul PNL, Adrian Veștea, lansează un apel colegilor liberali, în care menționează ce anume îl recomandă pentru funcția de premier.

„Dragi colegi liberali, suntem într-un moment de răscruce în care trebuie să ne păstrăm identitatea.

Sunt membru de peste 30 de ani din Partidul Național Liberal și sunt o persoană care în decursul timpului nu s-a ascuns în spatele unei liste, ci din contră. De fiecare dată am candidat unui nominal, de fiecare dată am câștigat categoric și nu odată.

Începem cu anul 2004. Fie că am fost primar, fie că am fost președinte de Consiliu Județean, poziția pe care, de altfel, o ocup și astăzi, fie că am fost ministru al Dezvoltării, de fiecare dată am fost în slujba partidului, lucru pe care îl voi face și de acum încolo”, precizează Veștea în mesajul video, publicat pe Facebook.

„Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu”

Adrian Veștea invocă finanțările din fonduri europene, prin PNRR, dar și aderarea României la OCDE, pentru a-i convinge pe colegii din cadrul Partidului Național Liberal să-și asume guvernarea.

„Cred că este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme, trebuie să implementăm programele din Programul Național de Redresare și Reziliență.

De asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru fiecare dintre noi. Suntem în măsură să creem echilibru, stabilitate și un guvern care să ducă România înainte, în așa fel încât să trecem cu toții de această perioadă dificilă”, afirmă Adrian Veștea.

Bolojan a convocat PNL pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid

Biroul Politic Național al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, la solicitarea președintele partidului Ilie Bolojan, pentru a discuta despre poziția partidului față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern, dar și despre excluderea lui Adrian Veștea. La ședință participă deputații și senatorii PNL, primarii municipiu reședință de județ și președinții CJ care nu sunt membri BPN.

Liderul PNL a calificat decizia președintelui Nicușor Dan drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a scris Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

În acest context, Bolojan a anunțat convocarea de urgență a Biroului Politic Național al PNL, organism care urmează să stabilească poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea și față de eventualele negocieri pentru formarea unui nou guvern.

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