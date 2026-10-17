Sunt tensiuni mari în ședința Partidului Național Liberal, înaintea votului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Liderul PNL Giurgiu, Toma Florin Petcu, i-a reproșat în ședință lui Ilie Bolojan că partidul se raportează prea mult la reacțiile din mediul online și ignoră opiniile din teritoriu. Liberalul a criticat și atitudinea lui Ciprian Ciucu față de vocile critice din partid și i-a cerut președintelui PNL să reconsidere strategia politică și să ia în calcul participarea liberalilor la guvernare.

Potrivit înregistrărilor din ședință, Petcu a avertizat că strategia actuală a PNL este „o greșeală strategică” și a subliniat că partidul nu trebuie să renunțe la influența pe care o poate exercita asupra deciziilor Executivului. Acesta a invocat nemulțumirea organizațiilor județene, interesele aleșilor locali și riscul ca partidul să piardă sprijinul unei părți dintre susținători.

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„Cred că este o greșeală, domnule președinte”/„Îmi pare rău că Ciucu nu suportă critica”

În intervenția sa din ședința PNL, Toma Florin Petcu a criticat modul în care conducerea partidului își stabilește strategia politică. Liderul liberal a susținut că reacțiile din online au ajuns să cântărească prea mult în deciziile formațiunii, în timp ce opiniile oamenilor de afaceri și ale celor din afara Capitalei nu primesc atenție suficientă.

Liberalul l-a vizat și pe Criprian Ciucu, despre care a spus că nu acceptă critica, și i-a transmis lui Bolojan că aceasta abordare este o greșeală strategică.

„Din păcate, Partidul Național Liberal, în ultimele luni de zile, se raportează politic doar la comentariile și la analizele din spații online. Și văd foarte mulți colegi care rămân blocați acolo. Și cred că este o greșeală, din punctul meu de vedere, domnule președinte. Îmi pare rău că domnul Ciucu nu vrea să suporte și critica. Cred că, rămânând blocați doar pe analize din spații online, este o greșeală strategică”, a afirmat Toma Florin Petcu.

Liderul PNL Giurgiu contestă strategia privind ieșirea de la guvernare

Petcu a invocat și pozițiile exprimate de organizațiile județene care nu sunt de acord cu retragerea PNL de la guvernare. Potrivit liderului PNL Giurgiu, deciziile filialelor reflectă nemulțumiri reale ale membrilor, nu doar poziții impuse de liderii locali.

„Sunt convins că toate acele birouri județene care dau decizii de a nu vota un guvern PSD sunt decizii realizate fără să le impună președintele de filială”, a spus liberalul.

Acesta a susținut că liberalii se confruntă cu o dilemă politică, aceea că nu ar fi corect nici ca PSD să conducă singur Guvernul, nici ca PNL să renunțe la participarea la putere, în condițiile în care partidul poate influența deciziile Executivului.

„Nu este corect să votăm PSD să conducă singur și nu este corect noi să intrăm în opoziție, când încă mai avem foarte multe lucruri de spus”, a afirmat Petcu.

Liderul liberal i-a reproșat lui Ilie Bolojan că a ales o direcție fără să țină cont suficient de opiniile din teritoriu. În opinia sa, conducerea PNL trebuie să reevalueze strategia și să analizeze consecințele unei eventuale retrageri din actul de guvernare.

„Ați ales direcția că trebuie neapărat să votăm un guvern eminamente PSD”

Criticile lui Toma Florin Petcu au vizat și poziția PNL față de votul pentru noul Executiv. Liberalul a contestat strategia prin care partidul ar urma să susțină un guvern pe care l-a descris drept „eminamente PSD”.

„Domnule președinte, v-ați asigurat, așa cum sunteți în anul acesta, poate de multe ori îndărătnic, să mergeți de fiecare dată într-o direcție sau în alta. Acum ați ales direcția că trebuie neapărat să votăm un guvern (…) eminamente PSD”, a afirmat Petcu.

Petcu îi cere lui Bolojan să ia în calcul intrarea PNL la guvernare

În aceeași intervenție, liderul liberal i-a solicitat șefului PNL, Ilie Bolojan, să analizeze posibilitatea participării partidului la guvernare într-un Executiv condus de Luca Niculescu. Petcu a susținut că prezența liberalilor în Guvern le-ar permite să influențeze deciziile și să continue proiectele pe care le consideră corecte.

„Cred că este momentul să vă asumați și, eventual, să solicitați Biroului și să demarați posibilitatea unei intrări la guvernare într-un guvern Luca Niculescu”.

De asemenea, Petcu a afirmat că nu îl cunoaște personal pe Luca Niculescu, dar l-a descris drept „un om corect”, cu „principii sănătoase”. Liberalul a avertizat că partidul riscă să piardă influența politică dacă renunță la guvernare și lasă PSD să decidă singur asupra măsurilor viitoare.

„Doar dacă suntem la masa deciziei, doar dacă suntem în guvern și dacă punem frână la tot ceea ce vor ei să facă, putem în continuare să ne sprijinim aleșii locali care au nevoie de susținere guvernamentală”.

Ședință critică la PNL

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit sâmbătă, 17 octombrie, într-o ședință decisivă pentru stabilirea poziției partidului față de Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Reuniunea a început în jurul orei 13:08, într-un climat marcat de opoziția mai multor organizații județene și de nemulțumirile parlamentarilor care contestă susținerea unui Cabinet dominat de social-democrați.

În timpul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat intrarea PNL în opoziție, dar a susținut că votarea unui guvern cu puteri depline este necesară pentru deblocarea activității statului. Cum se poate vota un guvern și în același timp să fie în Opoziție, nu a clarificat premierul demis.