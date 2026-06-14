Adrian Veștea explică de ce nu a anunțat conducerea PNL despre desemnare

Liberalul Adrian Veștea a vorbit, în cadrul unui interviu la Euronews, despre motivele pentru care nu și-a informat colegii din PNL cu privire la desemnarea în rolul de candidat la funcția de premier.

„N-am avut posibilitatea să merg la ședință fiindcă trebuia să fac deplasarea la Budapesta și aveam o serie de probleme. Nu am avut nici informația necesară. Această decizie a fost luată de președintele României”, a precizat Adrian Veștea.

„Am ajuns tarziu, ne-am auzit acum 3 zile si nu am putut sa merg la sedintă. Eram în ultima zi și aveam probleme pe care trebuia sa le închid.” a mai adăugat Veștea.

„Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că se bazează pe susținerea a 240 de parlamentari, adică peste numărul minim necesar pentru învestirea Guvernului.

„Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece aceste Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, a spus Adrian Veștea.