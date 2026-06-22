Prima pagină » Știri politice » Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Ce condiții pune AUR pentru a vota guvernul

Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Ce condiții pune AUR pentru a vota guvernul

Luiza Dobrescu
Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Ce condiții pune AUR pentru a vota guvernul
Galerie Foto 15
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Liderul AUR a cerut legitimitate din partea lui Nicușor Dan, pentru a vota guvernul Veștea.

Update: Negocierile dintre Simion și Veștea s-au încheiat. Ce au declarat cei doi

Adrian Veștea: „Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare sau la găsirea soluțiilor pe care românii le așteaptă. Vom merge la învestire și vom solicita parlamentarilor care au fost informați să își exprime votul”, a transmis Veștea.

George Simion: „În această seară, la sediul AUR a venit premierul desemnat de Nicușor Dan, împreună cu câțiva dintre miniștrii propuși, ai Apărării și Energiei. Eu cred că este un pas spre normalitate ca al doilea partid politic din Parlament să fie consultat și întrebat.

Avem restricții din partea președintelui României care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru învestire. Nicușor Dan a spus în data de 6 mai că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR. Totodată, considerăm că există niște catalogări potrivit cărora noi nu am fi prooccidentali. Așteptăm clarificări de la Nicușor Dan.

Dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă va fi propus un om pe care l-am văzut rezonabil astăzi, săptămâna aceasta România trebuie să fie condusă, nu se poate așa ceva”, a declarat Simion.

Update 19:20: Deputatul AUR, Mohammad Murad: ”Încă nu ne-a convins”

Mohammad Murad a fost surpins în fața sediului AUR, în timpul negocierilor dintre Simion și Veștea. Întrebat dacă premierul desemnat a convins partidul să îi acorde votul, acesta a declarat că nu.

Veștea a ajuns la sediul AUR la ora 18:13. Premierul desemnat a ales o intrare prin spate

Adrian Veștea a ales o intrare prin spate, pentru a evita dialogul cu presa, înaintea discuțiilor cu George Simion. Jurnaliștii s-au mobilizat în fața sediului AUR imediat după anunțul premierului desemnat. SPP-iștii lui Veștea au parcat mașinile într-o zonă ferită de presă.

Jurnaliștii s-au strâns în fața sediului AUR.

Jurnaliștii s-au strâns în fața sediului AUR.

Veștea a răspuns invitației publice pe care Simion a făcut-o azi. Liderul AUR a  cerut ca votul pentru cabinetul lui Veștea să fie solicitat de către președintele Nicușor Dan și de către premierul desemnat, iar cererea sa a primit un răspuns câteva ore mai târziu, când Veștea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că este un om al dialogului și că înțelege responsabilitatea care îi revine de a pune stop ”haosului politic”, motiv pentru care va avea o discuție cu liderul AUR.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.
Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.
Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook.

Simion a cerut ca Nicușor Dan sau Adrian Veștea să îi solicite public votul

Simion a cerut public ca Veștea să meragă la sediul partidului AUR, pentru discuții, având în vedere contextul politic actual, în care voturile formațiunii sunt necesare pentru ca Guvernul Veștea să treacă.

Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.

Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a solicitat George Simion.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
19:44
Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
ULTIMA ORĂ SURSE – Veștea nu l-a convins pe Simion. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj, că nu vor vota Guvernul Veștea. Gândul publică mesajul
19:22
SURSE – Veștea nu l-a convins pe Simion. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj, că nu vor vota Guvernul Veștea. Gândul publică mesajul
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea. Declarație în exclusivitate pentru Gândul
18:54
Petrișor Peiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea. Declarație în exclusivitate pentru Gândul
ANALIZĂ Keir Starmer a devenit al șaselea prim-ministru britanic consecutiv din ultimii 10 ani care a eșuat să-și ducă mandatul la capăt
18:12
Keir Starmer a devenit al șaselea prim-ministru britanic consecutiv din ultimii 10 ani care a eșuat să-și ducă mandatul la capăt
FLASH NEWS Fritz susține că AUR se „reconciliază” cu PSD: „Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”
18:02
Fritz susține că AUR se „reconciliază” cu PSD: „Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion”
CONTROVERSĂ Ce funcții oferă la schimb premierul desemnat, Adrian Veștea, celor de la AUR, pentru a-și trece guvernul. Dezvăluirile unui greu din PNL
18:02
Ce funcții oferă la schimb premierul desemnat, Adrian Veștea, celor de la AUR, pentru a-și trece guvernul. Dezvăluirile unui greu din PNL
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Anunțul lui George Simion. Ce va face AUR la votul pentru guvernul Veștea
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Creierul nostru nu a fost conceput pentru atâtea știri negative. Cum să supraviețuim în era digitală?
Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”
19:38
Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”
ANCHETĂ Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
19:08
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:07
Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Damian Drăghici
18:49
Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Damian Drăghici
FLASH NEWS Jeffrey Donaldson, fostul lider al DUP din Irlanda de Nord, găsit vinovat pentru viol și multiple abuzuri sexuale asupra unor minore
18:48
Jeffrey Donaldson, fostul lider al DUP din Irlanda de Nord, găsit vinovat pentru viol și multiple abuzuri sexuale asupra unor minore
METEO ANM: Cod roșu și portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale în mai multe județe din țară
18:46
ANM: Cod roșu și portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale în mai multe județe din țară

Cele mai noi

Trimite acest link pe