Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Ce condiții pune AUR pentru a vota guvernul

Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat. Liderul AUR a cerut legitimitate din partea lui Nicușor Dan, pentru a vota guvernul Veștea.

Update: Negocierile dintre Simion și Veștea s-au încheiat. Ce au declarat cei doi

Adrian Veștea: „Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare sau la găsirea soluțiilor pe care românii le așteaptă. Vom merge la învestire și vom solicita parlamentarilor care au fost informați să își exprime votul”, a transmis Veștea.

George Simion: „În această seară, la sediul AUR a venit premierul desemnat de Nicușor Dan, împreună cu câțiva dintre miniștrii propuși, ai Apărării și Energiei. Eu cred că este un pas spre normalitate ca al doilea partid politic din Parlament să fie consultat și întrebat. Avem restricții din partea președintelui României care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru învestire. Nicușor Dan a spus în data de 6 mai că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR. Totodată, considerăm că există niște catalogări potrivit cărora noi nu am fi prooccidentali. Așteptăm clarificări de la Nicușor Dan. Dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă va fi propus un om pe care l-am văzut rezonabil astăzi, săptămâna aceasta România trebuie să fie condusă, nu se poate așa ceva”, a declarat Simion.

Update 19:20: Deputatul AUR, Mohammad Murad: ”Încă nu ne-a convins”

Mohammad Murad a fost surpins în fața sediului AUR, în timpul negocierilor dintre Simion și Veștea. Întrebat dacă premierul desemnat a convins partidul să îi acorde votul, acesta a declarat că nu.

Veștea a ajuns la sediul AUR la ora 18:13. Premierul desemnat a ales o intrare prin spate

Adrian Veștea a ales o intrare prin spate, pentru a evita dialogul cu presa, înaintea discuțiilor cu George Simion. Jurnaliștii s-au mobilizat în fața sediului AUR imediat după anunțul premierului desemnat. SPP-iștii lui Veștea au parcat mașinile într-o zonă ferită de presă.

Veștea a răspuns invitației publice pe care Simion a făcut-o azi. Liderul AUR a cerut ca votul pentru cabinetul lui Veștea să fie solicitat de către președintele Nicușor Dan și de către premierul desemnat, iar cererea sa a primit un răspuns câteva ore mai târziu, când Veștea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că este un om al dialogului și că înțelege responsabilitatea care îi revine de a pune stop ”haosului politic”, motiv pentru care va avea o discuție cu liderul AUR.

„Sunt un om al dialogului și al consensului.

Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris premierul desemnat, Adrian Veștea, pe Facebook.

Simion a cerut ca Nicușor Dan sau Adrian Veștea să îi solicite public votul

Simion a cerut public ca Veștea să meragă la sediul partidului AUR, pentru discuții, având în vedere contextul politic actual, în care voturile formațiunii sunt necesare pentru ca Guvernul Veștea să treacă.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.

Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a solicitat George Simion.