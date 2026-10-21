Rogobete a preluat oficial portofoliul Sănătății. Ce mesaj are pentru fostul ministru

Alexandru Rogobete a preluat, oficial, portofoliul Ministerului Sănătății, azi, 21 octombrie, după ce, în urmă cu o zi, a avut audierea sa. Pe rețelele de socializare, ministrul Sănătății a ținut să-i mulțumească lui Cseke Attila pentru asigurarea interimatului.

Alexandru Rogobete a preluat oficial mandatul de ministru al Sănătății de la Cseke Attila, căruia i-a mulțumit pentru modul în care a asigurat interimatul. Rogobete a promis că va continua eforturile pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate.

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„Astăzi am preluat oficial portofoliul de ministru al Sănătății de la domnul Cseke Attila-Zoltán, căruia vreau să îi mulțumesc pentru profesionalismul, echilibrul și responsabilitatea cu care a asigurat interimatul Ministerului Sănătății în această perioadă.

Îi mulțumesc, de asemenea, pentru dialogul permanent, pentru colaborarea constructivă și pentru deschiderea de care a dat dovadă în toate discuțiile pe care le-am avut.

Continuăm să construim, cu responsabilitate și încredere, un sistem de sănătate mai bun pentru oameni. O să fie bine!”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Audierea lui Alexandru Rogobete, marcată de jigniri în Parlament

Ieri, Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr de 280 de voturi „pentru” și 58 de voturi „împotrivă”.

Audierea lui Alexandru Rogobete pentru funcția de ministru al Sănătății a fost tensionată de un conflict între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Clement Sava, reprezentant al grupului PACE. Cei doi s-au contrat pe tema achiziției vaccinurilor Pfizer din pandemie, iar disputa a continuat cu atacuri personale. În schimbul de replici a intervenit și Alexandru Rogobete. Vezi AICI schimbul de replici.

Componența Cabinetului Niculescu:

Marian Neacșu (PSD) – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare (independent) – ministru al Finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent) – ministru al Afacerilor Externe;

Radu Marinescu (PSD) – ministru al Justiției;

Ștefan-Radu Oprea (PSD), ministru al Apărării Naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru (independent) – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Dumitru Chisăliță (independent) – ministru al Energiei;

Florin-Ionuț Barbu (PSD) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia-Elena Intotero (PSD) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica (PSD) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Petre-Florin Manole (PSD) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru-Florin Rogobete (PSD) – ministru al Sănătății;

Valentin-Sorin Costreie (independent) – ministru al Educației și Cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu (PSD) – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent) – ministru al Culturii.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto