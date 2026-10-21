Rogobete a preluat oficial portofoliul Sănătății. Ce mesaj are pentru fostul ministru

Alexandru Rogobete a preluat, oficial, portofoliul Ministerului Sănătății, azi, 21 octombrie, după ce, în urmă cu o zi, a avut audierea sa. Pe rețelele de socializare, ministrul Sănătății a ținut să-i mulțumească lui Cseke Attila pentru asigurarea interimatului.
Alexandru Rogobete a preluat oficial mandatul de ministru al Sănătății de la Cseke Attila, căruia i-a mulțumit pentru modul în care a asigurat interimatul. Rogobete a promis că va continua eforturile pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate.
„Astăzi am preluat oficial portofoliul de ministru al Sănătății de la domnul Cseke Attila-Zoltán, căruia vreau să îi mulțumesc pentru profesionalismul, echilibrul și responsabilitatea cu care a asigurat interimatul Ministerului Sănătății în această perioadă.
Îi mulțumesc, de asemenea, pentru dialogul permanent, pentru colaborarea constructivă și pentru deschiderea de care a dat dovadă în toate discuțiile pe care le-am avut.
Continuăm să construim, cu responsabilitate și încredere, un sistem de sănătate mai bun pentru oameni. O să fie bine!”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.
Ieri, Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr de 280 de voturi „pentru” și 58 de voturi „împotrivă”.
Audierea lui Alexandru Rogobete pentru funcția de ministru al Sănătății a fost tensionată de un conflict între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Clement Sava, reprezentant al grupului PACE. Cei doi s-au contrat pe tema achiziției vaccinurilor Pfizer din pandemie, iar disputa a continuat cu atacuri personale. În schimbul de replici a intervenit și Alexandru Rogobete. Vezi AICI schimbul de replici.
Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto