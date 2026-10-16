Conflictul dintre Anca Alexandrescu și jurnalistul Robert Turcescu continuă, cu un clip publicat vineri, pe rețelele de socializare, de către realizatoarea TV, în care aceasta dansează. Postarea este însoțită și de un mesaj ironic, la adresa celor care au criticat-o în ultima perioadă. Gestul Ancăi Alexandrescu vine la două zile după ce jurnalistul Robert Turcescu i-a dedicat o melodie, fapt care a intensificat scandalul dintre cei doi.

În clipul postat de Anca Alexandrescu, prezentatoarea apare în platoul Realitatea Plus, în timp ce dansează zâmbitoare.

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„Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”, este mesajul transmis de Anca Alexandrescu, în dreptul filmării.

Postarea reprezintă o reacție la comentariile pe care le-a primit realizatoarea Realitatea Plus, după ce a lansat o serie de acuzații la adresa jurnalistului Robert Turcescu, privind relația acestuia cu Georgescu. Totodată, Anca Alexandrescu a avut un schimb dur de replici și cu liderul AUR, George Simion.

Robert Turcescu i-a compus un cântec Ancăi Alexandrescu: „Ce ai de faci așa”

Amintim că Robert Turcescu i-a compus un cântec Ancăi Alexandrescu, după ce prezentatoarea TV l-a criticat, în repetate rânduri. Turcescu s-a filmat în timp ce cânta, acompaniat de chitară, versurile: „ce ai de faci așa”.

Cântecul, publicat pe contul oficial de YouTube al jurnalistului, ironizează aparițiile jurnalistei la televizor și tonul folosit în emisiuni,

„Nu știu ce i s-a întâmplat / Dar e veșnic supărată / Televizorul mi-o arată ca și când ar fi stricat / Nu mă pot uita / Ce-ai de faci așa”, sunt o parte din versurile scrise de Robert Turcescu, pentru pamfletul muzical despre Anca Alexandrescu.

De la ce a izbucnit scandalul dintre Anca Alexandrescu și Robert Turcescu

Scandalul dintre cei doi a izbucnit, după ce Robert Turcescu și-a făcut apariția la Arestul Central al Capitalei, pentru a-și exprima susținerea față de Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu i-a reproșat jurnalistului că se folosește de arestarea fostului prezidențiabil pentru a-și vinde cartea ce include dialoguri cu Georgescu.

Cu o zi înainte de postarea clipului în care aceasta dansează, vedeta Realitatea Plus a făcut publică o filmare mai veche, în care Robert Turcescu îl critică pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. De asemenea, Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Turcescu că ar fi cerut contract pentru aparițiile sale la Realitatea Plus.