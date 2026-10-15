Anca Alexandrescu continuă războiul cu Robert Turcescu. După ce l-a acuzat că nu taie chitanță la cărțile pe care le vinde, acum vedeta Realitatea TV publică un moment cu Turcescu de când îl critica pe Georgescu

Anca Alexandrescu continuă războiul cu Robert Turcescu, după ce a avut loc un schimb dur de replici între cei doi în ultimele zile. Vedeta Realitatea Plus a publicat un moment în care jurnalistul Turcescu îl critică aprig pe Călin Georgescu, după ce, miercuri, Turcescu i-a dedicat o melodie: „Ce ai de faci așa?”. Scandalul a pornit de la acuzațiile jurnalistei că Turcescu s-ar folosi de arestarea lui Georgescu pentru a-și vinde cartea de interviuri cu fostul candidat la prezidențiale.

„Nu cred așa ceva! A zis Robert Turcescu așa ceva despre Călin Georgescu?”

După ce Turcescu i-a dedicat o melodie – „Ce ai de faci așa?” – Anca Alexandrescu a revenit și, la Realitatea TV, l-a acuzat pe Turcescu că ar fi cerut contract pentru aparițiile la TV: „M-a întrebat (Robert Turcescu – n. red.) dacă facem contract. I-am zis că noi nu plătim invitați. De aici s-a rupt lanțul de iubire”, a spus jurnalista pe post.

Momentul a continuat cu o înregistrare mai veche cu Robert Turcescu, în care acesta îl critica dur pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu:

„Ăsta vine și ne dă lecții de viață în momentul ăsta? Cine e ăsta, mă? Călin Georgescu? Despre ce vorbim? Orice ins care iese cu morgă la televizor și rostește niște chestii, noi cădem în fund de admirație? Atât a ajuns poporul ăsta? Orice ins care ia de gât un ministru și îl zguduie devine erou național? Orice individ care rostește jumătăți sau sferturi de adevăr din istoria națională și mai bagă un citat din Ștefan cel Mare și pune în operă tot soiul de scene de un grotesc teribil? Ce devin ăștia? Niște fruntași ai politicii naționale?”, spune Robert Turcesc, pe filmare.

După ce revine în direct, Anca Alexandrescu îl ironizează pe jurnalistul Turcescu și spune: „Nu cred așa ceva! A zis Robert Turcescu așa ceva despre Călin Georgescu? Sigur, l-a reevaluat între timp, a șters cu buretele peste tot”.

Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Robert Turcescu că profită de protestele pentru Călin Georgescu pentru a-și vinde cartea

Scandalul dintre Anca Alexandrescu și Robert Turcescu a izbucnit după ce jurnalistul a participat la protestele organizate în fața Arestului Central, unde se află în arest preventiv Călin Georgescu. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu l-a acuzat pe Turcescu că folosește manifestațiile de susținere a fostului candidat la prezidențiale pentru a-și promova cartea realizată împreună cu acesta.

Realizatoarea TV a pus sub semnul întrebării și modul în care jurnalistul își comercializează volumele, lansând o ironie la adresa sa: „Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”.

Robert Turcescu susține că arestarea lui Georgescu a blocat un turneu de lansare a cărții

Anterior, Robert Turcescu declarase, în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache,, că avea pregătit un turneu național de promovare a volumului „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu”.

Potrivit jurnalistului, Georgescu urma să participe la emisiunea sa, apoi la lansarea cărții de la Iași, eveniment care ar fi fost urmat de întâlniri cu publicul în mai multe orașe din țară. Turcescu a susținut că arestarea fostului candidat la prezidențiale ar avea o motivație politică și că măsura a împiedicat desfășurarea evenimentelor programate.

Turcescu i-a răspuns Ancăi Alexandrescu printr-un cântec ironic, acompaniat la chitară

Conflictul a continuat pe 14 octombrie, când Robert Turcescu a publicat pe canalul său oficial de YouTube un cântec dedicat Ancăi Alexandrescu. Jurnalistul a compus versurile și s-a acompaniat la chitară, ironizând aparițiile televizate ale realizatoarei și tonul pe care aceasta îl folosește în emisiuni.