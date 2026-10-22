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Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit

Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
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„Astăzi am demisionat din funcția de prefect al Municipiului București. Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat”. Andrei Nistor, fostul prefect USR a Capitalei, a anunțat că demisionează din funcție și a îndreptat un deget acuzator către PSD și către Marian Neacșu. Acesta din urmă a fost numit ministru de Interne în guvernul condus de Luca Niculescu. După ce miniștrii USR au rămas fără „obiectul muncii” în urma învestirii noului guvern, propaganda useristă merge la turație maximă. Este creionată, zilnic, o imagine de „eroi demisionari”, iar Andrei Nistor nu face excepție. Numai că imaginea cosmetizată la care USR lucrează intens este una falsă, iar prevederile constituționale sunt tratate cu indiferență.

Andrei Nistor a fost numit prefect al Capitalei în data de 2 octombrie 2025 – Hotărârea de Guvern nr. 814 – și a depus jurământul în ziua următoare.

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  • La momentul respectiv, guvernul României era condus de Ilie Bolojan. Din coaliția de guvernare făceau parte PNL, PSD, USR și UDMR.
  • „USR demonstrează încă o dată că știe să facă ce trebuie pentru București”, a fost mesajul de susținere al partidului care l-a propus pe Nistor pentru această funcție.
  • Andrei Nistor a fost unul dintre cei patru prefecți USR din teritoriu.
  • În faza 1, USR a preluat, în luna octombrie 2025, și funcțiile de prefect în Bacău, Botoșani și Timiș.

După ieșirea social-democraților de la guvernare (aprilie 2026), a urmat faza 2. USR a primit încă 8 funcții de prefecți – Argeș, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Neamț, Tulcea și Vaslui.

Andrei Nistor dă vina pe Marian Neacșu și lansează o „demisie-protest”

Antreprenorul Andrei Nistor a condus filiala locală Popești-Leordeni și ulterior filiala județeană USR Ilfov, între 2019 și 2025. Când a fost numit prefect a spus că era nevoie de un „lider care să înțeleagă specificul regiunii București-Ilfov”.

Potrivit declarației sale de avere, depusă în 2025, deține 4 terenuri intravilane, 2 case de locuit, venituri din chirii, mai multe conturi în diverse bănci, titluri de stat în valoare totală de 250.000 lei. Este asociat în cadrul a 2 societăți comerciale.

  • Acum, fostul prefect al Capitalei a scris pe pagina sa de Facebook că demisionează pentru că Marian Neacșu de la PSD a fost numit ministru de Interne.
  • Ar fi vorba despre o „demisie-protest”, pentru că Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare, în 2016, pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul său parlamentar.

Andrei Nistor nu mai scrie și că Marian Neacșu a fost reabilitat între timp.

„Astăzi am demisionat din funcția de prefect al Municipiului București. Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat. Dar PSD atât a putut. Sper ca măcar în funcția de prefect să nominalizeze o persoană cu capul pe umeri și să continue două proiecte importante pentru această instituție”, a scris Andrei Nistor în mediul online.

Andrei Nistor, fostul prefect al Capitalei, pozează în „eroul demisionar” / Foto – Mediafax

Schimbarea din funcție era inevitabilă, dar fostul prefect USR al Capitalei aruncă o perdea de fum

„Perdeaua de fum” pare a fi noua strategie a USR, după ce miniștrii partidului și-au pierdut portofoliile în urma învestirii guvernului condus de Luca Niculescu.

După miniștri urmează ca și prefecții USR să sară din „schemă”. Dar cazul lui Andrei Nistor este elocvent prin modul în care atenția este redirecționată către adversarii politici, nu către prevederile legii.

În fiecare județ al României și în București, prefectul este reprezentantul Guvernului României în plan local. O spune chiar Constituția României, la articolul 123.

  • Art. 123 – Prefectul

„(1) Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
(3) Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.
(4) Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
(5) Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept”.

Realitatea, mascată de USR prin așa-zise „eroisme”

Ce nu spune Andrei Nistor în postarea sa de pe Facebook, acolo unde face apel la „moralitate”, este că – așa cum prevede Constituția României – prefectul este reprezentantul Guvernului României în teritoriu.

Inevitabil, atunci când un nou guvern este învestit, reprezentanții fostului guvern în teritoriu sunt înlocuiți. USR nu face parte din guvernul condus de Luca Niculescu.

În consecință, și Andrei Nistor – prefect USR al Capitalei – urma să fie înlocuit, așa cum vor fi înlocuiți și alți prefecți USR, prin hotărâri de guvern. Numai că USR vrea să tragă spuza pe propria turtă politică. Foștii miniștri ar fi fost profesioniști desăvârșiți, adversarii politici nu se ridică la un astfel de nivel și, în linii mari, „sistemul” ar fi învins din nou.

Faptul că Andrei Nistor pozează în „erou” nu are nicio legătură cu realitatea. Schimbarea sa din funcție nu ar fi fost o surpriză pentru nimeni, conform Constituției României. Dar, la capitolul „propagandă”, USR continuă să tureze motoarele. În gol.

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