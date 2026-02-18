Prima pagină » Actualitate » Cine este prefectul Andrei Nistor, care a gestionat Codul roșu din București. Are certificat de patiser și a absolvit Universitatea Ecologică

18 feb. 2026, 23:45, Actualitate
În situații de urgență meteorologică, cum ar fi un cod roșu de ninsori și viscol, legea prevede că prefectul este cel care conduce comitetul de urgență județean sau comitetul de urgență de la nivelul municipiului București.

Fiind o funcție de demnitate publică, funcția de prefect poate fi ocupată, prin lege, doar de absolvenți de studii superioare de lungă durată, iar aceștia sunt obligați să urmeze și studii de formare specializată organizate de Institutul Național de Administrație.

În acest moment, Prefectul Capitalei este Andrei Nistor (38 de ani), propus de USR și numit oficial la începutul lunii octombrie, prin H.G. nr. 814/2025.

Andrei Nistor este fiul fondatorilor lanțului de farmacii Dona

Fost consilier local în Popești-Leordeni, Andrei Nistor este fiul lui Nicușor și al Gabrielei Nistor, fondatori și asociați în lanțul de farmacii Dona (Dona.Logistica SA, fostă SC SIEPCOFAR SA), potrivit Libertatea.

Conform CV-ului postat pe site-ul Prefecturii, Nistor a absolvit cursurile Liceului Internațional de Informatică din București, între 2002 și 2006, o instituție de învățământ cu taxe de școlarizare de aproximativ 4.200 de euro pe an, în perioada respectivă.

El a urmat cursurile la profilul Real, Matematică-Informatică, potrivit unei copii a diplomei sale de bacalaureat, furnizată sursei citate în urma unei solicitări scrise.

În documentul menționat se arată că prefectul Bucureștiului a susținut BAC-ul în sesiunea august-septembrie 2006, la disciplinele Limba Română oral (nota 9), Limba Engleză (nota 10), Limba Română scris (nota 5), Matematică (nota 7,30), Informatică (nota 8,80) și Educație Fizică (nota 8). Media generală a fost 8,01.
Și-a scos diploma de licență abia în septembrie 2025

CV-ul de pe pagina Instituției Prefectului menționează că Nistor a început cursurile universitare la trei ani după absolvirea liceului, în 2009, la Facultatea de Științe Economice, Finanțe și Bănci de la Universitatea Ecologică.

A terminat facultatea în 2012, iar examenul de licență l-a dat în februarie 2015, conform unei copii electronice a diplomei, trimisă de prefect la cererea ziarului.

Nistor și-a luat diploma de la Universitatea Ecologică pe 25 septembrie 2025, cu câteva zile înainte de a fi instalat oficial în postul de prefect. La examenul scris de cunoștințe generale și de specialitate, a obținut nota 6, iar lucrarea de licență a fost notată cu 7, media fiind de 6,50.

A făcut cursul scurt de pâine, foitaje, torturi

Nistor a urmat studii la Școala Națională Superioară de Patiserie din Franța (Ecole Ducasse), în cei trei ani dintre terminarea facultății și obținerea diplomei de licență.

Iar după opt săptămâni de instruire, contra cost, cursantul a primit un certificat profesional de patiserie franceză, pe 23 august 2013.

Prefectul Capitalei a trimis o copie și după acest document, precizând că a făcut studiile la fața locului, la sediul școlii din comuna Yssingeaux, Haute-Loire, zona centrală a Franței.

Menționarea acestei calificări apare doar în CV-urile mai vechi ale lui Nistor, depuse la USR, potrivit surselor Libertatea, care precizează că studiile de patiserie au dispărut complet din biografia lui de prefect.

În prezentarea de pe site-ul școlii din Yssingeaux, se arată că un curs scurt de patiserie cuprinde module precum Tehnici fundamentale de patiserie franceză, Pâine și foietaje, Ciocolată și cofetărie, Torturi și patiserie vegană, Deserturi la farfurie, Fotografie culinară.

De la terminarea liceului, Andrei Nistor a avut doar funcții de manager și acționar în diverse firme, cu cifre de afaceri modeste, radiate sau cu profit de câteva zeci de mii de lei anual.

În prezent, este acționar unic la Ignite Mail SRL, o firmă de marketing online, la care sora sa, Smaranda Nistor Leorda, figurează ca administrator, potrivit termene.ro.

De asemenea, prefectul Bucureștiului este asociat unic la Zvelt Vending SRL, care se ocupă cu vânzarea de produse alimentare, administrator al acestei societăți fiind Matei Claudiu Mihai.

În Neoland Service SRL, firmă radiată în 2019, Nistor a fost asociat cu George Berar și Gabriel Bîrsan, „băieți deștepți” din telecomunicații. Aceștia au înființat în 2013 AdNet (Ad Net Market Media SA), cu rețea la nivel național.

Firma a fost vândută către alți investitori, în 2014, a devenit Invite Systems SRL și este controlată, în prezent, de Tiberiu George Croitoru, fost angajat în firmele fratelui lui Sebastian Ghiță, ex-parlamentar PSD.

Nistor a deținut, ca acționar majoritar, Elf Coffee SRL, radiată din 2011. Un CV mai vechi al prefectului indică faptul că a lucrat ca manager/acționar la Elf Workshop SRL, importator și distribuitor de piese auto și automobile, companie radiată în septembrie anul trecut.

Datele de pe termene.ro îl indică pe Nistor drept fondator al acestei firme, în 2006, anul în care termina liceul. În 2008, Nistor a cedat 20 la sută din acțiuni lui Kotets Stanel Konstantin. În 2014, în acționariatul firmei a intrat și Marius Ștefan Andreescu.

Afacerile părinților lui Andrei Nistor

Părinții lui Andrei Nistor, Nicușor și Gabriela Nistor, au înființat primele puncte de lucru din lanțul de farmacii Dona, conform termene.ro. Compania soților Nistor, SC SIEPCOFAR SA, a fost preluată de medicul Eugen Marcel Banciu (fondatorul distribuitorului de medicamente Farmexpert) și se numește acum Dona.Logistica SA (C.U.I. 3596251).

Firma fondată de soții Nistor numără mii de contracte pe bani publici, cele mai multe cu spitale de stat din toată țara, conform datelor SEAP.

În prezent, Nicușor Nistor deține acțiuni la Dona Cargo SRL, firmă controlată de Dona.Logistica SA, el ocupând, între 2022 – 2025, postul de administrator al acestei societăți.

Alături de doctorul Banciu, tatăl prefectului Capitalei apare ca asociat, cu 0,00005 la sută din acțiuni, în Calihory Company SRL, societatea care controlează 99 la sută din Dona.Logistica SA (C.U.I. 3596251).

International Pharmaceutical SRL și Itspec Performance SRL sunt alte firme în care părinții lui Andrei Nistor dețin acțiuni, mai scrie Libertatea.

