Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”

Noul prefect al capitalei, desemnat de USR, este un antreprenor care a încercat afaceri în diverse domenii de activitate. De la motociclete și până la prăjituri, a trecut la politică, în calitate de candidat la Primăria Popești Leordeni-Ilfov. A obținut un mandat de consilier.

Andrei Nistor a înființat filiala USR din Ilfov, în urmă cu 9 ani și spune despre sine, într-un clip din campania electorală la locale, că a deschis prima afacere la vârsta de 19 ani, cu motociclete.

Ulterior, a deschis 4 cofetării în București, a colaborat cu firme de marketing din SUA, pentru că este și pasionat de programare, apoi a lăsat tot pentru politică.

Noul prefect nu este deloc sărac. Potrivit declarației sale de avere, 2025, deține 4 terenuri intravilane, 2 case de locuit, venituri din chirii, mai multe conturi în diverse bănci, titluri de stat în valoare totală de 250.000 lei și este asociat în cadrul a 2 societăți comerciale.

„Nominalizarea sa pentru funcția de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Este momentul pentru un prefect care înțelege exact legătura administrativă București–Ilfov, iar experiența lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, transmite USR într-un comunicat.

