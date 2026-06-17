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Bolojan ar urma să convoace Consiliul Național pentru excluderea lui Veștea din partid. Veștea ar viza șefia PNL/S-ar prefigura un guvern PSD – PNL

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
Bolojan ar urma să convoace Consiliul Național pentru excluderea lui Veștea din partid. Veștea ar viza șefia PNL/S-ar prefigura un guvern PSD - PNL
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Ilie Bolojan se întâlnește azi cu liberalii în Biroul Politic Național, în cadrul căruia ar urma să convoace Consiliul Național, pentru excluderea lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte de partid și premier desemnat. Concomitent cu eforturile lui Bolojan de a-l îndepărta pe Veștea, premierul desemnat ar urma să depună azi, în Parlament, lista de miniștrii, afirmă surse Gândul.

UPDATE 12:24. O serie de personaje de pe scena politică se prefigurează în fruntea Cabinetului Veștea, potrivit surselor Gândul. Vlad Nistor, la Ministerul Culturii, Lucian Bode la Ministerul Economiei, Cristian Pistol (CNAIR) la Ministerul Transporturilor, Bogdan Ivan, la Ministerul Energiei, și Florin Manole la Ministerul Muncii.

UPDATE: 12:05. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și Cseke Attila, au venit la ședința partidului, în care se va discuta susținerea pentru Guvernul Veștea.

UPDATE 12:00: Ședința liberalilor în Biroului Politic Național ar urma să aibă loc de la ora 16:00 în sistem online.

UPDATE 11:30. Noi nume de miniștri sunt vehiculate pentru Guvernul Veștea, afirmă surse politice pentru Gândul. Este vorba de liberalul Sorin Cîmpeanu la ministerul Apărării, liberalul Alexandru Nazare la Finanțe și Luca Niculescu, independent, la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit acelorași surse, Cîmpeanu ar fi refuzat portofoliul de Apărare.

UPDATE 11:00 Potrivit surselor Gândul, premierul desemnat, Adrian Veștea, ar urma să vină la ora 14:00 în Parlament pentru a prezentat lista de miniștrii. Alina Gorghiu ar fi în cărți pentru unul dintre ministerele Guvernului Veștea.

UPDATE: 10:45. UDMR ar urma să se reunească în ședință de la ora 12:00, pentru a stabili dacă formațiunea îl va susține pe Veștea în Parlament.

UPDATE: 10:40 Surse politice afirmă pentru Gândul, că Adrian Veștea ar urma să-l contracandideze pe Ilie Bolojan, la un eventual Congres PNL, după ce va fi învestit premier. Liberalii ar urma să-l voteze pe Veștea la șefia PNL, având în vedere că nu pot exista doi poli de putere în fruntea formațiunii: unul la Palatul Victoria și altul în Modrogan, mai precizează aceleași surse.

Convocarea Consiliului Național în PNL și a congresului pentru excluderi ar fi doar pentru intimidare, mai susțin aceleași surse. Detalii AICI.

PNL se reunește azi în BPN pentru a tranșa excluderea lui Adrian Veștea

Liberalii ar urma să se întâlnească, azi, la ora 16:00, în cadrul unei ședințe în Biroul Politic Național, unde se va decide convocarea Consiliului Național, în vederea excluderii lui Veștea din partid.

Ilie Bolojan ar fi încercat excluderea sa imediat din partid, asa cum de altfel a și anunțat într-o primă reacție după desemnarea sa. Fiind, însă, vorba de un prim-vicepreședinte, timpul necesar este de minim 15 zile pentru îndepărtarea sa.

La ultima modificare a statutului PNL, una dintre prevederi a fost că un prim-vicepreședinte poate fi exclus printr-un congres extraordinar. Este nevoie, așadar, de o mobilizare statutară, de un congres extraordinar. La congres este necesar un vot de 50% +1.

Comentarii 1
  • Prodan Radu

    Veștea se vrea șef de partid… Bolojan s-ar vrea pe el… Grindeanu nu vrea să-și asume nimic… AUR nu vrea nimic…
    E uimitor cum transpiră toți pe sticlă și în presă, se spurcă pe FB elegant, din vârful buzelor, se dau de ceasu’ morții pentru binele nostru, al tuturor, dar când e vorba să-și pună, pardon, c-ru’ la bătaie, dispar ca șuții de tarabă din piețe când vine miliția.

    Desigur, imbecilii suntem noi, fraierii plătitori de taxe și de salarii pentru alții – nu ne ridicăm cognitiv la valoarea încrăvătaților cu funcții în coadă pentru a putea înțelege că, de fapt, totul e pentru binele nostru.

    Realitatea e că lor le convine – oricui i-ar conveni să fie plătit bine și să latre în pustiu, ca musca la arat, însă la sfârșitul zilei adevărul e unul singur: li se rupe plenar de „omul simplu de pe stradă”, cum ne numesc ei, cu o compătimire superior-scârbită…

    … și noi îi plătim să-și bată joc de noi.
    Ce ironie tâmpită.

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