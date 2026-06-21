Prima pagină » Știri politice » Bolojan respinge preluarea ostilă a PNL de către USR. „Doar doi din șaizeci de membri noi au venit cu mine”, justifică președintele liberal

Bolojan respinge preluarea ostilă a PNL de către USR. „Doar doi din șaizeci de membri noi au venit cu mine”, justifică președintele liberal

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o așa-numită „userizare” a Partidului Național Liberal. Președintele PNL susține că schimbările din conducerea formațiunii sunt limitate și reflectă deschiderea către profesioniști din afara politicii, comprimă Mediafax.

Ultima acuzație se preluare ideologică a PNL de către USR vine de la Crin Antonescu, fostul președinte al partidului. Acesta afirma duminică la Antena3 că Ilie Bolojan predat partidul unei „rețele soroșiste și securiste”.

Crin Antonescu a comparat la Antena 3 situația din partid cu ocuparea unei case de către persoane străine. El a afirmat că Bolojan este cel care le-a deschis ușa și le-a oferit acces la conducerea formațiunii.

Doar doi nomazi

Bolojan a afirmat că din totalul de 60 de membri ai structurii de conducere, doar doi provin din afara partidului, fiind vorba despre oameni veniți din zona societății civile și a administrației publice.

„Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă”, a declarat premierul interimar, subliniind că obiectivul său este deschiderea partidului către specialiști.

El a adăugat că în PNL sunt 49 de președinți de organizații și că integrarea unor profesioniști din exterior reprezintă un proces de modernizare, nu o schimbare ideologică.

Sursa video: Digi 24

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Crin Antonescu compară PNL cu o casă ocupată abuziv de grupuri de nomazi: „Bolojan le-a dat cheile”
22:09
Crin Antonescu compară PNL cu o casă ocupată abuziv de grupuri de nomazi: „Bolojan le-a dat cheile”
FLASH NEWS Reacția Cotroceniului după apariția pozelor de la Bruxelles cu Nicușor Dan, Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac
21:26
Reacția Cotroceniului după apariția pozelor de la Bruxelles cu Nicușor Dan, Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac
FLASH NEWS România, exemplu pozitiv în presa din Italia pentru relația cu SUA. Mesajul a fost dat de Paolo Zampolli, Trimisul Special al lui Trump, în contextul scandalului dintre președintele SUA și premierul italian, Georgia Meloni
20:35
România, exemplu pozitiv în presa din Italia pentru relația cu SUA. Mesajul a fost dat de Paolo Zampolli, Trimisul Special al lui Trump, în contextul scandalului dintre președintele SUA și premierul italian, Georgia Meloni
CONTROVERSĂ Eugen Tomac rupe tăcerea despre poza cu Nicușor Dan și Pahonțu la Bruxelles. „Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului”
20:29
Eugen Tomac rupe tăcerea despre poza cu Nicușor Dan și Pahonțu la Bruxelles. „Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului”
REACȚIE Lucian Bode contestă acuzațiile care i s-au adus la Congres în legătură cu situația financiară a partidului
20:06
Lucian Bode contestă acuzațiile care i s-au adus la Congres în legătură cu situația financiară a partidului
POLITICĂ Dan Dungaciu spune că AUR va fi „doar prezent” la prezentarea Guvernului Veștea. Parlamentarii partidului nu vor vota favorabil sau vor părăsi sala
19:54
Dan Dungaciu spune că AUR va fi „doar prezent” la prezentarea Guvernului Veștea. Parlamentarii partidului nu vor vota favorabil sau vor părăsi sala
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Digi24
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați‼️
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Creierul ar putea prezice interacțiunile sociale înainte ca acestea să se întâmple
FLASH NEWS Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar. Ce spune despre Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
21:52
Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar. Ce spune despre Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
SCANDAL Premierul Poloniei recunoaște că este dificil să calmeze disputa Zelenski-Nawrocki. „Mă străduiesc să reduc pierderile. Nu este o sarcină ușoară”
21:29
Premierul Poloniei recunoaște că este dificil să calmeze disputa Zelenski-Nawrocki. „Mă străduiesc să reduc pierderile. Nu este o sarcină ușoară”
VIDEO Bolojan explică de ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Veștea pentru funcția de premier: „A ales veriga slabă”
21:18
Bolojan explică de ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Veștea pentru funcția de premier: „A ales veriga slabă”
REACȚIE Scrisoare de protest din partea contestatarilor lui Bolojan. Cine sunt cei 22 de semnatari și ce îi reproșează
20:56
Scrisoare de protest din partea contestatarilor lui Bolojan. Cine sunt cei 22 de semnatari și ce îi reproșează
SCANDAL Nawrocki explică ce l-a determinat să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb. Oficialii de la Kiev restituie, în masă, decorațiile primite de la Varșovia
20:13
Nawrocki explică ce l-a determinat să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb. Oficialii de la Kiev restituie, în masă, decorațiile primite de la Varșovia
VIDEO Cristoiu explică miza Congresului PNL: „A fost o uriașă victorie a lui Nicușor Dan. L-a făcut pe Ciucu să nu candideze”
20:08
Cristoiu explică miza Congresului PNL: „A fost o uriașă victorie a lui Nicușor Dan. L-a făcut pe Ciucu să nu candideze”

Cele mai noi

Trimite acest link pe