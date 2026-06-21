Bolojan respinge preluarea ostilă a PNL de către USR. „Doar doi din șaizeci de membri noi au venit cu mine”, justifică președintele liberal

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o așa-numită „userizare” a Partidului Național Liberal. Președintele PNL susține că schimbările din conducerea formațiunii sunt limitate și reflectă deschiderea către profesioniști din afara politicii, comprimă Mediafax.

Ultima acuzație se preluare ideologică a PNL de către USR vine de la Crin Antonescu, fostul președinte al partidului. Acesta afirma duminică la Antena3 că Ilie Bolojan predat partidul unei „rețele soroșiste și securiste”.

Crin Antonescu a comparat la Antena 3 situația din partid cu ocuparea unei case de către persoane străine. El a afirmat că Bolojan este cel care le-a deschis ușa și le-a oferit acces la conducerea formațiunii.

Doar doi nomazi

Bolojan a afirmat că din totalul de 60 de membri ai structurii de conducere, doar doi provin din afara partidului, fiind vorba despre oameni veniți din zona societății civile și a administrației publice.

„Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă”, a declarat premierul interimar, subliniind că obiectivul său este deschiderea partidului către specialiști.

El a adăugat că în PNL sunt 49 de președinți de organizații și că integrarea unor profesioniști din exterior reprezintă un proces de modernizare, nu o schimbare ideologică.

Sursa video: Digi 24