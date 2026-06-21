Crin Antonescu continuă atacurile constante la adresa președintelui PNL. În opinia fostului lider PNL, Ilie Bolojan predat partidul unei „rețele soroșiste și securiste”.

Crin Antonescu a comparat la Antena 3 situația din partid cu ocuparea unei case de către persoane străine. El a afirmat că Bolojan este cel care le-a deschis ușa și le-a oferit acces la conducerea formațiunii.

Crin Antonescu a încercat să fie civilizat expresiv

„Nu știu cum să formulez ca să fie civilizat, dar în același timp și expresiv. Știți că se mai întâmplă cu unele case vechi, încă bune, care sunt ocupate abuziv de grupuri de nomazi. Asta s-a întâmplat cu PNL-ul. Dar atenție! Unul dintre locuitorii legitimi ai casei, unul dintre vechi proprietari, avea cheia și i-a băgat acolo”.

Sistemul „Coldea-Kovesi”.

Întrebat dacă astăzi PNL a fost preluat de o anumită tabără politică, Antonescu a oferit o comparație neobișnuită. Acesta a spus că partidul este precum o casă veche, ocupată abuziv de un grup, dar cu acordul unui vechi proprietar.

Fostul lider liberal se referea la Ilie Bolojan. Antonescu a spus că a avut, de la început, o revelație tristă despre direcția în care actualul președinte PNL vrea să ducă partidul. Referitor la rețeaua menționată, Antonescu a vorbit despre un sistem pe care l-a numit generic „Coldea-Kovesi”. Acesta a precizat că nu cunoaște dacă persoanele respective sunt implicate direct, dar a descris mecanismele și cultura asociate acestui sistem.

Fostul lider liberal a explicat că nu consideră partidul „preluat”, ci transformat chiar de Bolojan. Antonescu a menționat oamenii aduși de actualul președinte în jurul său, în guvern și, recent, în conducerea partidului.

Referitor la gestul său similar făcut pentru Klaus Iohannis, în trecut, Antonescu a confirmat fără să nege. Acesta a recunoscut că liderii politici recurg, uneori, la sisteme legale pentru a-și asigura susținere internă.

Sursa video: Antena 3 CNN