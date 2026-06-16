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Burduja mulțumește UDMR că nu și-a trădat partenerul PNL și readuce în discuție anticipatele

Burduja mulțumește UDMR că nu și-a trădat partenerul PNL și readuce în discuție anticipatele
Foto: Facebook/Sebastian Burduja
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Sebastian Burduja mulțumește UDMR pentru anunțul că nu va susține Guvernul Veștea propus de Președinte. Liderul liberal este de părere că cei care au dărâmat guvernul Bolojan sunt responsabili să facă altul. PSD e partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României, subliniază Burduja.

UDMR tocmai a anunțat că nu intră la guvernare și nu susține guvernul propus peste capul Partidului Național Liberal. Bravo lor. E o decizie corectă și o spun deschis, chiar dacă nu întotdeauna am fost de acord, postează Burduja.

UDMR a avut caracter

Decizia UDMR ar fi cea corectă pentru că maghiarii au refuzat să fie părtași la ruperea PNL.

Pentru că nu e despre persoane, ci despre principii: un premier nu poate fi desemnat împotriva voinței partidului din care face parte. Iar UDMR a refuzat să fie părtaș la acest joc și la ruperea unui partener. Asta se cheamă caracter și le mulțumesc.

E nevoie să limpezim apele, acum ori niciodată. E nevoie de asumare ideologică de dreapta, liberal-conservatoare, de restartarea laboratorului de idei și politici publice liberale și de formarea liderilor pentru România de mâine, susține liderul liberal.

Anticipatele, soluția corectă

Toată răspunderea ar trebui să fie asumată de PSD.

Rămâne valabil ce-am zis și aseară: cei care au dărâmat guvernul Bolojan, aceia să facă altul. PSD e partidul cu cele mai multe mandate în Parlamentul României. Nu vor, nu pot? Există o singură soluție corectă: alegeri anticipate. Poporul este suveran.

Mulțumesc UDMR pentru o lecție simplă: un partener nu se trădează. Acum e rândul nostru să ne respectăm pe noi înșine și să îi respectăm pe români, încheie Sebastian Burduja.

Recomadarea autorului: Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali l-ar susține după rebeliunea de aseară. Lupta e foarte strânsă

Kelemen Hunor explică maghiarilor pe limba lor de ce UDMR nu poate vota Guvernul Veștea

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