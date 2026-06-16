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Kelemen Hunor explică maghiarilor pe limba lor de ce UDMR nu poate vota Guvernul Veștea

Kelemen Hunor explică maghiarilor pe limba lor de ce UDMR nu poate vota Guvernul Veștea
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis minorității maghiare deciziile luate de partid în cazul nominalizării lui Adrian Veștea premier. Într-un mesaj în limba maghiară, Kelemen Hunor transmite comunității că UDMR nu poate vota guvernul Adrian Veștea: „Guvernul Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic”.

„Consiliul Permanent Federal a analizat situația politică, echilibrul puterii în parlament și interesele comunității maghiare din Transilvania.

În situația actuală, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca RMDSZ să participe la negocierile de formare a guvernului condus de Adrian Veștea sau să își asume un rol în guvernul pe care l-a planificat.

A stabil kormányzást nem lehet szélsőségesekre, háttéralkukra és bizonytalan szavazatokra építeni

Continuăm să credem că este corect să pornim de la realitățile parlamentare. Partidele fostei coaliții trebuie să se întoarcă la masa negocierilor și să convină asupra unei soluții fezabile, bazate pe un dialog politic deschis: un guvern majoritar sau un guvern minoritar, susținut de condiții clare.

Cunoscând echilibrul puterii în parlament, în spatele guvernului Veștea ar apărea doar o majoritate incertă, opacă și inacceptabilă din punct de vedere politic. Conform calculelor noastre, acest lucru ar necesita și sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate fiabilă. Aceasta nu este o bază politică curată.

O guvernare stabilă nu poate fi construită pe extremiști, pe înțelegerile lor ascunse și pe voturile incerte. România nu își poate permite o altă improvizație. RMDSZ nu a cerut un mandat din partea comunității maghiare din Transilvania pentru acest lucru”, anunță Kelemen Hunor.

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