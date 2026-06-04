Prima pagină » Știri politice » Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate

Gilda Popa
Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicuşor Dan a anunțat deja că va comunica public desemnarea unui prim-ministru joi, la ora 18. Conform surselor consulgtate de Gândul, ar fi vorba de Eugen Tomac, care să conducă noul executiv.

Alte surse mai spun că Tomac deja este în discuții avansate cu partidele pentru numiri de miniștrii tehnocrați. Sunt mai multe nume vehiculate pentru: ministerul Afacerilor Externe, Apărare, Finanțe, Sănătate și Educație, au declarat surse politice pentru GÂNDUL.

„Lista” lui Nicușor Dan

Președintele  ar miza pe faptul că, în momentul în care Eugen Tomac va începe negocierile cu partidele şi va prezenta și lista de miniștri, partenerii politici vor deveni mai flexibili și vor lua în calcul propunerile aflate pe masă.

Pe „lista” de la  Cotroceni figurează specialişti reputați pe domeniile pentru care vor fi propuşi. Potrivit surselor GÂNDUL, la MAE ar putea fi nominalizat Luca Niculescu, care acum gestionează aderarea României la OCDE.

Luca Niculescu, propunerea pentru MAE

La Apărare, propunerea președintelui este Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Cioloş.

Mihnea Motoc, propunerea pentru Apărare

Portofoliul Ministerului Educaţiei ar putea fi preluat de consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

Sorin Costreie, propunerea pentru Educație

De asemenea, sursele politice citate spun că sunt într-o etapă avansată și discuțiile cu Cătălin Cîrstoiu pentru Sănătate, fostul candidat al PNL la Primăria Capitalei.

Cătălin Cârstoiu, favorit pentru Sănătate

Lista lui Nicușor Dan e completată de Bogdan Drăgoi, care ar urma să fie propus pentru Ministerul Finanțelor.

Bogdan Drăgoi, propunerea pentru Finanțe

Înainte de anunţul oficial, Preşedintele a mai purtat şi miercuri şi joi dimineaţă discuţii cu liderii partidelor, pe care a încercat să îi convingă să susțină propunerile sale pentru viitorul Guvern. Însă noul Cabinet ar trebui să treacă prin Parlament, unde cifrele arată că e puțin probabil să adune o majoritate.

Parlamentarii cu cine votează?

Liderii politici erau, joi dimineaţă, sceptici că se va ajunge la o majoritate în Parlament, dar şi că, dacă va trece de Parlament la vot, acest guvern va rezista în funcţie mai mult de câteva luni. „Se va termina rău”, a declarat, pentru Antena3.ro unul dintre şefii partidelor pro-occidentale.

Nicuşor Dan a anunţat partidele, încă de la demiterea lui Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, că motivul pentru care a amânat propunerea de premier este faptul că vrea ca propunerea pe care o face să nu pice la vot în Parlament. Acum, președintele este expus presiunii termenului de 45 de zile în care expiră interimatul Guvernului. Miercuri au fost chemaţi din nou, la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, care au mers împreună, şi împreună i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul.

După discuţiile din ultimele două zile, calculele de pe masa lui Nicuşor Dan arată că, în acest moment, propunerea sa ar avea în Parlament voturile PSD. Acestora li se vor adăuga, cu siguranţă, cele 17 voturi ale minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian, şi, probabil, voturile PACE, POT şi ale neafiliaţilor din Parlament, cu care Nicuşor Dan a avut discuţii oficiale în urmă cu două săptămâni.

Însă, pentru a face majoritatea de 233, Eugen Tomac va avea nevoie şi de cele 31 de voturi ale UDMR, sau măcar să rupă acest număr de voturi din PNL, unde există un grup care i se opune lui Ilie Bolojan, şi din USR.

AUTORUL RECONAMDĂ ȘI:

Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la ora 18:00. Ar urma să anunțe premierul

De ce-am votat, de ce am mai vota?

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele declarații ale lui Eugen Tomac, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan: „Voi prezenta un guvern tehnic, nu politic”
18:11
Primele declarații ale lui Eugen Tomac, după ce a fost desemnat premier de Nicușor Dan: „Voi prezenta un guvern tehnic, nu politic”
PORTRET Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
18:01
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
BREAKING NEWS Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern
18:00
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern
POLITICĂ Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, salută decizia CCR. Programul SAFE poate merge mai departe
17:49
Mihai Jurca, șeful Cancelariei Premierului, salută decizia CCR. Programul SAFE poate merge mai departe
LIVE Președintele Nicușor Dan vorbește despre economia României la nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
17:37
Președintele Nicușor Dan vorbește despre economia României la nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de premier
FLASH NEWS Nicușor Dan, discuție cu președintele Estoniei, după incidentul de la Galați: Am convenit să colaborăm strâns la proiectele de apărare împotriva dronelor
16:57
Nicușor Dan, discuție cu președintele Estoniei, după incidentul de la Galați: Am convenit să colaborăm strâns la proiectele de apărare împotriva dronelor
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Arme nucleare americane la București? Recomandarea unui general NATO: „Rușii vor face crize și vor amenința că bombardează România”
Mediafax
News alert! A reapărut după 60 de ani MUSCA ale cărei larve DEVOREAZĂ VICTIMELE DE VII
Click
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Cum a ajuns solistul Iron Maiden pilot de Boeing 747
FLASH NEWS Compania SpaceX sparge toate recordurile. Cât va costa o acțiune la compania spațială a lui Musk pe bursa Nasdaq
18:25
Compania SpaceX sparge toate recordurile. Cât va costa o acțiune la compania spațială a lui Musk pe bursa Nasdaq
FLASH NEWS Imagini virale de la Phenian. Fotbalistele din Coreea de Nord au izbucnit în plâns la întâlnirea cu Kim Jong-un
17:50
Imagini virale de la Phenian. Fotbalistele din Coreea de Nord au izbucnit în plâns la întâlnirea cu Kim Jong-un
SCANDAL Sabrina Voinea e acuzată că și-ar fi bătut iubitul, coleg în lotul național. Tânărul gimnast a depus plângere împotriva sportivei
17:48
Sabrina Voinea e acuzată că și-ar fi bătut iubitul, coleg în lotul național. Tânărul gimnast a depus plângere împotriva sportivei
FLASH NEWS Trump continuă să-și pună oamenii în funcții de top. Președintele SUA vrea să-l pună pe Todd Blanche în funcția de procuror general
17:40
Trump continuă să-și pună oamenii în funcții de top. Președintele SUA vrea să-l pună pe Todd Blanche în funcția de procuror general
VIDEO EXCLUSIV Clujul, în topul județelor care susțin Sistemul Garanție-Returnare. Anca Marinescu, RetuRO: „De aici a pornit povestea noastră”
17:40
Clujul, în topul județelor care susțin Sistemul Garanție-Returnare. Anca Marinescu, RetuRO: „De aici a pornit povestea noastră”
REACȚIE Reuters: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează asupra diviziunilor interne după „eșecul militar” al „inamicului”
17:35
Reuters: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, avertizează asupra diviziunilor interne după „eșecul militar” al „inamicului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe