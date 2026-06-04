Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate

Președintele Nicuşor Dan a anunțat deja că va comunica public desemnarea unui prim-ministru joi, la ora 18. Conform surselor consulgtate de Gândul, ar fi vorba de Eugen Tomac, care să conducă noul executiv.

Alte surse mai spun că Tomac deja este în discuții avansate cu partidele pentru numiri de miniștrii tehnocrați. Sunt mai multe nume vehiculate pentru: ministerul Afacerilor Externe, Apărare, Finanțe, Sănătate și Educație, au declarat surse politice pentru GÂNDUL.

„Lista” lui Nicușor Dan

Președintele ar miza pe faptul că, în momentul în care Eugen Tomac va începe negocierile cu partidele şi va prezenta și lista de miniștri, partenerii politici vor deveni mai flexibili și vor lua în calcul propunerile aflate pe masă.

Pe „lista” de la Cotroceni figurează specialişti reputați pe domeniile pentru care vor fi propuşi. Potrivit surselor GÂNDUL, la MAE ar putea fi nominalizat Luca Niculescu, care acum gestionează aderarea României la OCDE.

La Apărare, propunerea președintelui este Mihnea Motoc, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Cioloş.

Portofoliul Ministerului Educaţiei ar putea fi preluat de consilierul prezidenţial Sorin Costreie.

De asemenea, sursele politice citate spun că sunt într-o etapă avansată și discuțiile cu Cătălin Cîrstoiu pentru Sănătate, fostul candidat al PNL la Primăria Capitalei.

Lista lui Nicușor Dan e completată de Bogdan Drăgoi, care ar urma să fie propus pentru Ministerul Finanțelor.

Înainte de anunţul oficial, Preşedintele a mai purtat şi miercuri şi joi dimineaţă discuţii cu liderii partidelor, pe care a încercat să îi convingă să susțină propunerile sale pentru viitorul Guvern. Însă noul Cabinet ar trebui să treacă prin Parlament, unde cifrele arată că e puțin probabil să adune o majoritate.

Parlamentarii cu cine votează?

Liderii politici erau, joi dimineaţă, sceptici că se va ajunge la o majoritate în Parlament, dar şi că, dacă va trece de Parlament la vot, acest guvern va rezista în funcţie mai mult de câteva luni. „Se va termina rău”, a declarat, pentru Antena3.ro unul dintre şefii partidelor pro-occidentale.

Nicuşor Dan a anunţat partidele, încă de la demiterea lui Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură, că motivul pentru care a amânat propunerea de premier este faptul că vrea ca propunerea pe care o face să nu pice la vot în Parlament. Acum, președintele este expus presiunii termenului de 45 de zile în care expiră interimatul Guvernului. Miercuri au fost chemaţi din nou, la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz şi Ilie Bolojan, care au mers împreună, şi împreună i-au transmis lui Nicuşor Dan că PNL şi USR nu vor susţine guvernul.

După discuţiile din ultimele două zile, calculele de pe masa lui Nicuşor Dan arată că, în acest moment, propunerea sa ar avea în Parlament voturile PSD. Acestora li se vor adăuga, cu siguranţă, cele 17 voturi ale minorităţilor conduse de Varujan Pambuccian, şi, probabil, voturile PACE, POT şi ale neafiliaţilor din Parlament, cu care Nicuşor Dan a avut discuţii oficiale în urmă cu două săptămâni.

Însă, pentru a face majoritatea de 233, Eugen Tomac va avea nevoie şi de cele 31 de voturi ale UDMR, sau măcar să rupă acest număr de voturi din PNL, unde există un grup care i se opune lui Ilie Bolojan, şi din USR.

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