Președintele Nicușor Dan va susține joi, la ora 18:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.

După mai multe rude de discuții formale și informale, șeful statului, Nicușor Dan, i-a chemat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR, ca să găsească o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat Nicușor Dan este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată.

De asemenea, joi dimineață, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi „pentru”

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.

Ce prevede Constituția

Potrivit art. 103 din Constituție, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

AUTORUL RECOMANDĂ: