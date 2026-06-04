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Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la ora 18:00. Ar urma să anunțe premierul

Olga Borșcevschi
Președintele Nicușor Dan susține o declarație de presă la ora 18:00. Ar urma să anunțe premierul
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Președintele Nicușor Dan
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Președintele Nicușor Dan va susține joi, la ora 18:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.

După mai multe rude de discuții formale și informale, șeful statului, Nicușor Dan, i-a chemat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, PSD și USR, ca să găsească o formulă guvernamentală stabilă.

Primul cu care a discutat Nicușor Dan este liderul PNL, Ilie Bolojan, care susține în continuare ideea unui guvern fără PSD, chiar dacă un potențial viitor Executiv ar fi condus de o persoană tehnocrată.

De asemenea, joi dimineață, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Presedintele Nicusor Dan da mana cu presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, in cadrul consultarilor organizate in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru si formarii unui nou guvern, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi „pentru”

Desemnarea premierului pentru formarea unui noi Executiv, susținut de o majoritate parlamentară consistentă întârzie, în condițiile în care acum 1 lună, pe 5 mai 2026, Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis, în urma unei moțiuni de cenzură intitulate „STOP «Planului Bolojan»”, inițiată de PSD, AUR și PACE.

Moțiunea a fost votată de un număr record de 281 de parlamentari „pentru”, depășind cu mult majoritatea de 233 de voturi necesară. Din 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a devenit interimar, cu termen limită de 45 de zile, potrivit Codului Administrativ.

Ce prevede Constituția

Potrivit art. 103 din Constituție, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

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