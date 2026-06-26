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PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cine este europarlamentarul PNL susținut de cele trei partide

Luiza Dobrescu
PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cine este europarlamentarul PNL susținut de cele trei partide
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UPDATE: Potrivit unui comunicat comun, transmis de PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan este nominalizarea comună pentru funcția de premier.

„PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, au transmis cele trei formațiuni într-un comunicat comun.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier iar Sorin Grindeanu este nominalizarea PSD pentru viitorul executiv. Surse politice spun că președintele Nicușor Dan îl va desemna astăzi pe prim-ministrul care va alcătui echipa guvernamentală.

Vicepreședintele Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu, propus de PSD. Deputatul PSD, Natalia Intotero, a declarat că partidul său nu va fi de acord cu nominalizarea PNL.

UDMR, PNL și USR organizează ședințe separate pentru a vota propunerea lui Mureșan, spun surse politice.

Președintele Nicuşor Dan a declarat că până marți ar trebui să avem guvern și că aşteaptă de la partide să vină cu o majoritate.

„Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie. Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice  o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă se aşteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, președintele a afirmat:

„Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.

Referitor la o rotativă guvernamentală, președintele a afirmat:

„Eu cred că, înainte de orice, trebuie ca partidele, din nou, și vreau să insist aici, că au făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea, în fine, sfaturile consultanților:  «Stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău». Am încercat să ajut acest proces de două ori. S-a întâmplat, nu a ieșit”, a spus Nicușor Dan.

Surse politice au declarat pentru Gândul că audierile viitorilor miniștri, precum și votul cabinetului vor avea loc luni.

Cine este Siegfried Mureșan

Europarlamentarul Siegfried Mureșan este vicepreședintele PPE din 2019 și se află la al treilea mandat.

Mureșan este co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2028–2034, o miză uriașă estimată la aproximativ 2 trilioane de euro. Este primul europarlamentar român desemnat pentru acest rol strategic. Plenul Parlamentului a votat în aprilie raportul  coordonat de Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan deține funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), la nivelul partidului politic european și este și vicepreședinte al Grupului PPE în Parlamentul European – unde are ca atribuție specifică coordonarea activității grupului pe tot ce ține de bugetul UE, dezvoltare regională, agricultură și control bugetar.

El este și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și membru plin în Comisia pentru Bugete (BUDG) și în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON).

Potrivit CV-ului postat pe pagina grupului PPE, Siegfried Mureșan s-a născut în Hunedoara, România, dintr-o mamă germană și un tată român. În 2004, a absolvit Academia de Studii Economice din București. Și-a continuat studiile cu un masterat în economie și știința managementului la Universitatea Humboldt din Berlin. În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului german și a făcut parte din programul de stagii internaționale al Bundestagului. Ulterior, a continuat timp de trei ani să fie consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2011, s-a alăturat sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială. În ianuarie 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal. Responsabilitățile sale în cadrul PPE au inclus coordonarea reuniunilor ministeriale ale PPE înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale.

Este deputat european din 2014.

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