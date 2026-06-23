Cine face parte din delegația USR care va fi prezentă la consultările de la Cotroceni

Începând cu ora 13:00, au loc consultări cu partidele la Cotroceni, acestea fiind anunțate de Nicușor Dan, după ce guvernul Adrian Veștea a picat la învestitură. Vă reamintim că luni seara, 22 iunie 2026, „Cabinetul Veștea” nu a acumulat cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament. Astăzi, potrivit programului consultărilor de la Cotroceni, reprezentanții USR vor fi prezenți la discuții.

Potrivit programului consulătorilor pentru ziua în curs, de la ora 14:30, reprezentanții USR vor purta discuții cu Nicușor Dan privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Delegația USR care merge astăzi la consultări la Cotroceni:

președintele USR, Dominic Fritz

ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu

ministra Mediului, Diana Buzoianu

ministrul Apărării, vicepremier, Radu Miruță

ministrul Economiei, Irineu Darău

deputatul Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării

De altfel, Gândul v-a arătat AICI lista cu liberalii care vor fi prezenți la consultări.

Cum arată programul consultărilor de la Palatul Cotroceni

Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Guvernul Veștea a eșuat

Adrian Veștea a transmis un mesaj, după ce nu a îndeplinit voturile necesare pentru învestitură, seara trecută.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect.

Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi.

47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm.

Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto