Cine face parte din delegația USR care va fi prezentă la consultările de la Cotroceni

Începând cu ora 13:00, au loc consultări cu partidele la Cotroceni, acestea fiind anunțate de Nicușor Dan, după ce guvernul Adrian Veștea a picat la învestitură. Vă reamintim că luni seara, 22 iunie 2026, „Cabinetul Veștea” nu a acumulat cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament. Astăzi, potrivit programului consultărilor de la Cotroceni, reprezentanții USR vor fi prezenți la discuții.
Potrivit programului consulătorilor pentru ziua în curs, de la ora 14:30, reprezentanții USR vor purta discuții cu Nicușor Dan privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.
De altfel, Gândul v-a arătat AICI lista cu liberalii care vor fi prezenți la consultări.
Adrian Veștea a transmis un mesaj, după ce nu a îndeplinit voturile necesare pentru învestitură, seara trecută.
„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect.
Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi.
47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm.
Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.
Sursă foto: Mediafax Foto