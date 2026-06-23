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Cine face parte din delegația USR care va fi prezentă la consultările de la Cotroceni

Cine face parte din delegația USR care va fi prezentă la consultările de la Cotroceni
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Începând cu ora 13:00, au loc consultări cu partidele la Cotroceni, acestea fiind anunțate de Nicușor Dan, după ce guvernul Adrian Veștea a picat la învestitură. Vă reamintim că luni seara, 22 iunie 2026, „Cabinetul Veștea” nu a acumulat cele 233 de voturi necesare pentru a trece în Parlament. Astăzi, potrivit programului consultărilor de la Cotroceni, reprezentanții USR vor fi prezenți la discuții.

Potrivit programului consulătorilor pentru ziua în curs, de la ora 14:30, reprezentanții USR vor purta discuții cu Nicușor Dan privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Fritz dezminte zvonurile Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta

Dominic Fritz va fi prezent la consultări. Sursă foto: Mediafax Foto

Delegația USR care merge astăzi la consultări la Cotroceni:

  • președintele USR, Dominic Fritz
  • ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu
  • ministra Mediului, Diana Buzoianu
  • ministrul Apărării, vicepremier, Radu Miruță
  • ministrul Economiei, Irineu Darău
  • deputatul Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării

De altfel, Gândul v-a arătat AICI lista cu liberalii care vor fi prezenți la consultări.

Cum arată programul consultărilor de la Palatul Cotroceni

  • Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Guvernul Veștea a eșuat

Adrian Veștea a transmis un mesaj, după ce nu a îndeplinit voturile necesare pentru învestitură, seara trecută.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect.

Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi.

47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm.

Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

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