Președintele Nicușor Dan convoacă, azi, noi consultări cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Consultările vor avea loc la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, negocierile vor avea lov în temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României.

„Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Guvernul Veștea, doar 189 de voturi „pentru” în Parlament

Guvernul Veștea a obținut, luni seara, doar 189 de voturi „pentru”. Erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul său să primească votul de încredere al Parlamentului României.

Adrian Veștea și-a recunoscut înfrângerea după ce guvernul pe care l-a propus a picat în Parlament.

„Am tratat propunerea președintelui cu responsabilitate. Mai sunt 70 de zile până la închiderea jaloanelor PNRR. Aderarea la OCDE e importantă, la fel proiectul SAFE. Am considerat necesar să răspund la aceasta provocare de a forma Guvernul. din păcate nu s-a putut materializa”, a spus premierul desemnat.