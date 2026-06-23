Prima pagină » Știri » Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul

Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul

Cristian Lisandru
Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan convoacă, azi, noi consultări cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Consultările vor avea loc la Palatul Cotroceni.

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, negocierile vor avea lov în temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României.

„Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, a transmis Administrația Prezidențială.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

  • Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
  • Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);
  • Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
  • Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
  • Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
  • Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Guvernul Veștea, doar 189 de voturi „pentru” în Parlament

Guvernul Veștea a obținut, luni seara, doar 189 de voturi „pentru”. Erau necesare 233 de voturi pentru ca guvernul său să primească votul de încredere al Parlamentului României.

Adrian Veștea și-a recunoscut înfrângerea după ce guvernul pe care l-a propus a picat în Parlament.

„Am tratat propunerea președintelui cu responsabilitate. Mai sunt 70 de zile până la închiderea jaloanelor PNRR. Aderarea la OCDE e importantă, la fel proiectul SAFE. Am considerat necesar să răspund la aceasta provocare de a forma Guvernul. din păcate nu s-a putut materializa”, a spus premierul desemnat.

La votul de învestire în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților au fost inițial prezenți 358 de senatori și deputați din totalul de 464 de parlamentari.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
10:38
Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
Gândul de Vreme Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:33
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
ANALIZA de 10 Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
10:00
Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
MILITAR Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. După mulți ani pe front, încă nu știu când se vor putea întoarce acasă. „Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”
09:00
Soldații ucraineni critică planul de reformă militară. După mulți ani pe front, încă nu știu când se vor putea întoarce acasă. „Din punctul meu de vedere, prietene, am fost păcăliți. Luați de proști…”
CONTROVERSĂ Genul programului: ipocrizie. Cum a devenit justiția inamicul celor care până mai ieri ieșeau în stradă să o apere. După ce au aplaudat ani de zile condamnările adversarilor politici și făceau glume cu „statul paralel”, acum acuză sistemul că le fabrică dosare
07:05
Genul programului: ipocrizie. Cum a devenit justiția inamicul celor care până mai ieri ieșeau în stradă să o apere. După ce au aplaudat ani de zile condamnările adversarilor politici și făceau glume cu „statul paralel”, acum acuză sistemul că le fabrică dosare
Gândul de Vreme Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
10:58
Caniculă și vijelii. Unde va fi cel mai cald și unde vor fi averse torențiale. Date de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul
Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Click
Unde au plecat Cătălin Măruță și familia în vacanță. Imagini de senzație din destinația exotică: „Punem pe pauză tot ce înseamnă agitație”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Astronomii au detectat cele mai puternice emisii observate vreodată la o gaură neagră supermasivă
FLASH NEWS Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
10:47
Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
REACȚIE Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea: „Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor”
10:43
Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea: „Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor”
MARIUS TUCĂ SHOW George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?
10:30
George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?
FLASH NEWS Lista puciștilor din PNL care ar urma să fie excluși din partid după căderea Guvernului Veștea – SURSE
10:11
Lista puciștilor din PNL care ar urma să fie excluși din partid după căderea Guvernului Veștea – SURSE
ACTUALITATE Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”
10:00
Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”
FLASH NEWS Năsui explică de ce e bine că nu a trecut de Parlament un guvern cu puteri depline
09:40
Năsui explică de ce e bine că nu a trecut de Parlament un guvern cu puteri depline

Cele mai noi

Trimite acest link pe