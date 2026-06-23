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Cine sunt liberalii care merg la consultările de la Cotroceni. Ilie Bolojan a schimbat garnitura

Cine sunt liberalii care merg la consultările de la Cotroceni. Ilie Bolojan a schimbat garnitura
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După ce guvernul Adrian Veștea a picat la învestitură, Nicușor Dan a anunțat consultări cu partidele, începând cu ora 13:00. Delegația PNL condusă de Ilie Bolojan îi va propune președintelui Nicușor Dan două variante de guvern care să nu includă așa zisele partide extremiste. Liberalii se vor întâlni cu Nicușor Dan după social-democrați și suveraniști, în ordinea în care partidele au fost votate de români.

Fiecare formațiune politică organizează ședințe restrânse pentru a decide cu ce mesaje merg la întrevederea cu președintele României. PNL ar urma să organizeze apoi și un Birou Permanent Național al PNL, în care va decide calea de urmat.

Președintele partidului, Ilie Bolojan, va fi însoțit la Cotroceni de prim-vicepreședinte, Dan Motreanu, secretarul general, Robert Sighiartău, președintele Senatului, Mircea Abrundean, și liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Gabriel Andronache.

Ilie Bolojan, două propuneri de guvern

După acel fiasco din Parlament, când guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare, Ilie Bolojan a transmis, a doua zi, că propunerile PNL rămân aceleași. Ambele prevăd guverne minoritare: unul format din PNL, USR și UDMR, iar altul format în jurul PSD. Aceste variante ar exclude formațiunile extremiste, ceea ce era o condiție importantă pusă de președintele Nicușor Dan.

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