Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA după aproape trei ore de audieri. Primarul Capitalei a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

Potrivit surselor Gândul, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. În același doar, două persoane au fost arestate în cursul zilei de ieri, mai arată sursele citate.

Ciucu, după trei ore de audieri la DNA: ”Vreau să îmi duc mandatul până la capăt ca și cum acest lucru nu ar exista”

Primarul Capitalei a menționat că nu are nimic de ascuns, dar că înțelege, însă, gravitatea situației în care se află și că, de acum înainte, va avea o reputație pătată.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că adevărul va ieși la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să spun este că știu că, de acum înainte, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, voi avea o tinichea de coadă. (n.r. cine sunt afaceriștii din dosar?) Nu îi cunosc. Vreau să îmi duc mandatul până la capăt ca și cum acest lucru nu ar exista. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a declarat Cipian Ciucu.

Ciucu ar fi acuzat de luare de mită

Primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL a ajuns la DNA pentru audieri cu puțin timp înainte de ora 14.00, iar la intrarea în institușie a declarat că nu știe nimic despre dosar. Potrivit surselor Gândul, la DNA ar exista patru dosare privind acuzații de deturnare de fonduri în timpul campaniei electorale.

Primarul Capitalei este suspect de luare de mită, faptă care ar fi avut loc pe vremea când era primar al Sectorului 6.