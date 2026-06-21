Ciprian Ciucu îl acuză pe premierul desemnat că este omul „sistemului”: „Cred că Adrian Veștea nu-și aparține”

Ciprian Ciucu a fost aplaudat îndelung duminică la congresul PNL după ce a lansat un atac la adresa a ceea ce el a denumit ”Sistemul” care a ales să pună presiune pe PNL. Liberalul a susținut că partidul este ținta unui asalt politic menit să îl „aducă din nou la ordin”.

Primarul Capitalei, împotriva căruia DNA a deschis joi un dosar penal, a afirmat că „PSD este la ordin” și a mers mai departe cu ideea că, în politică, nu toți actorii „își aparțin”, referindu-se atât la politicieni și președinți, cât și la partide.

„Sistemul a ales să pună presiune pe PNL”

În același registru, Ciucu a susținut că „sistemul nu participă la alegeri”, sugerând existența unor mecanisme de influență care acționează dincolo de votul propriu-zis. Discursul său a fost aplaudat la scenă deschisă, iar sala s-a ridicat în picioare.

„Când noi eram concentrați pe guvernare, alții – inclusiv din PNL – complotau. Cum am ajuns noi aici? E un congres care vine în urma faptului că Sistemul a ales să pună presiune pe PNL. De ce? Pentru că PNL își regăsise independența, iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil și trebuie adus la ordine. PSD e deja la ordine. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD.

De 6 luni, PNl e sub asalt, și în ultimele două luni e și mai mult sub asalt.

Din păcate, nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții își aparțin. Nu toate partidele își aparțin”, a declarat Ciucu.

El a adăugat că nici premierul desemnat „nu își aparține”.

„Și mai spun ceva, aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a afirmat, pe scena Congresului PNL, Veștea.

Ciucu: Ne-am asumat guvernarea

Liberalul mai spune că PNL, în 2024, „după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni”, și-a adus în conducere unul din cei mai buni lideri pe care îi aveam recunoscuți în țară, care ne-a adus partidul cel puțin două, trei, cinci procente.

„Nu putem spune exact, dar cu siguranță l-a crescut și nu l-a făcut să fie al doilea partid pe scena de centru-dreapta, ci să fie în continuare primul partid așa micuț cum e el. În aceste condiții, cu 10% în Senat, 14 în Cameră și 15 la redistribuire, am decis să ne asumăm împreună atunci parcursul corect al României. Și am făcut-o după aceea, când alții au fugit de răspunderea guvernării”, a spus Ciucu.

El a precizat că PNL și-a asumat guvernarea într-o situație de criză.

„Dar în timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții compotau inclusiv din interiorul partidului nostru, completau cu cei care au devenit în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri”, a adăugat Ciucu.

La Congresul PNL de duminică sunt prezenți 1793 de delegați din cei aproximativ 2500 convocați, deci lipsesc puțin peste 700 de delegați. Sunt mai mulți liberali la acest Congres decât la cel din iulie anul trecut, când au fost aproximatit 1200 de delegați.