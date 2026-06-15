Adrian Veștea explică programul de guvernare: „Nu este atât de prietenos, dar este necesar pentru situația în care se află țara”

După ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, Adrian Veștea a fost desemnat premier de Nicușor Dan. Liberalul a declarat că își dorește corectarea inechităților cauzate de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

Adrian Veștea a accentuat și asupra necesității unor noi surse de finanțare. Totuși, a ținut să precizeze că urmărește continuarea programului Guvernului Bolojan.

„Programul de guvernare este același. Acest program de guvernare a fost asumat de toate forțele politice, inclusiv de către PSD. Este un program care, aș putea spune, nu este atât de prietenos, dar este un program necesar pentru situația în care se află țara”, a declarat premierul desemnat într-o intervenție la B1 TV.

Adrian Veștea se declară deschis dialogului cu partidele

Adrian Veștea a fost întrebat cum va obține voturile parlamentarilor social-democrați care au criticat asupra guvernarea lui Ilie Bolojan.

Acesta a susținut că este deschis dialogului. Totodată, a recunoscut că și-ar dori o corecție fiscală.

„În situația în care putem să facem anumite evaluări pe anumite măsuri care urmează să creeze un impact bugetar, le putem discuta în perioada următoare”, a declarat liberalul Adrian Veștea.

Veștea: „Trebuie să identificăm și sursele necesare”

În același timp, Adrian Veștea a avertizat că orice măsură cu impact social trebuie analizată din perspectiva efectelor asupra bugetului de stat.

„Sunt conștient de greutățile prin care trec bunicii noștri, prin care trec foarte mulți cetățeni din România. Eu îmi doresc să indexăm pensiile, îmi doresc să rezolvăm problema CASS-ului pentru mămici și să îndreptăm o serie de inechități care sunt văzute de o anumită categorie de populație, numai că trebuie să identificăm și sursele necesare”, a mai spus Veștea.

Desemnarea lui Adrian Veștea ca premier s-a dovedit a fi o mișcare a lui Nicușor Dan care a creat tensiuni în cadrul Partidului Național Liberal.

Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au au etichetat mutarea președintelui drept o „tentativă de scindare a partidului”. Pe de altă parte, susținători ai lui Veștea au interpretat acest moment drept unul de responsabilitate.