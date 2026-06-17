Condițiile în care pot avea loc negocierile dintre AUR și Veștea. Gheorghe Piperea: „Premierul să-și retragă 2 afirmații categorice”

Gheorghe Piperea a explicat care ar putea fi condițiile în care ar putea să aibă loc negocierile dintre AUR și Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan. Europarlamentarul a susținut că Veștea ar trebui să își „retragă 2 afirmații categorice” și că se află în aceeași situație ca Eugen Tomac.

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că cele două afirmații pe care Adrian Veștea ar trebui să le retragă fac referire la angajamentul de a guverna pe programul lui Ilie Bolojan, precum și excluderea unei colaborări cu Alianța pentru Unirea Românilor. De asemenea, Gheorghe Piperea l-a avertizat pe premierul desemnat de Nicușor Dan că se află în aceeași situație precum Eugen Tomac. El a făcut referire la faptul că Veștea nu ar avea în spate o susținere din partea unui partid puternic.

„Eu mă îndoiesc că este deschis domnul Veștea la discuții, eu sunt absolut convins, nu l-am auzit, dar intuiesc că a fost un gest probabil rezultat din frustrare, ca să nu-i zic disperare. În orice caz, o discuție cel puțin din perspectiva mea e mult prea devreme ca să fi putut să discut cu George Simion sau cu Petrișor Peiu, sau cu ceilalți din partid ca să știu care e opinia lor, dar în opinia mea o discuție de genul acesta cu domnul Veștea se poate face exclusiv în situația în care își retrage cele două afirmații, absolut categorice, pe care le-a făcut și pe care vi le-am reamintit. Adică aceea că exclude o colaborare cu AUR și respectiv că se va baza exclusiv, fără niciun fel de schimbare de virgulă măcar, pe programul de guvernare al lui Bolojan”, a spus acesta la Realitatea Plus.

„Trebuie văzut ce guvern pune pe masă”

Piperea susține că răspunsul va fi „nu”, dacă „se merge în acest ritm”. De altfel, el spune că rămâne de văzut ce guvern și ce program de guvernare vor fi propuse.

„Dacă se merge în acest ritm, categoric răspunsul nostru va fi „nu”. În orice caz trebuie văzut ce anume pune pe masă, ce guvern pune pe masă, ce program de guvernare pune pe masă, nu ăsta al lui Bolojan, cu ce forțe politice va face acest guvern, pentru că domnia sa în momentul de față este un exclus virtual, de facto, din partidul din care a făcut parte până azi la ora 10:00 și în consecință e într-o poziție similară, dacă vreți, cu cea pe care a avut-o domnul Tomac. Ori noi nu am vrut să votăm cu Tomac, printre altele și pentru că are această poziție ciudată de, cum să-i spun, persoană care nu are un partid parlamentar în spate.”, mai spune Gheorghe Piperea.

„AUR acceptă guvernarea doar dacă premierul este fie propus, fie acceptat de AUR”

Gheorghe Piperea a adus în discuție și poziția partidului AUR vizavi de un eventual Guvern Veștea. Europarlamentarul a precizat că facțiunea politică ar accepta guvernarea în 2 condiții. Partidul acceptă guvernarea dacă premierul este propus sau acceptat de AUR. O formulă cu miniștri PSD și AUR, dar cu un premier independent, este respinsă de AUR. Este considerată inacceptabilă și de președintele Nicușor Dan, potrivit declarațiilor. Situația ar putea fi deblocată doar dacă această cerință este acceptată. În caz contrar, ar fi puțin probabil un acord politic.

„AUR acceptă guvernarea doar dacă premierul este fie propus, fie acceptat de AUR. O formulă de guvern compus din miniștri PSD și AUR, condus de un premier fără partid, este exclusă atât de președintele Nicușor Dan, cât și de instituțiile europene.

A spus foarte clar domnul Simion, a repetat-o și domnul Peiu, AUR își asumă un mandat de a guverna categoric, dar pune condiția ca premierul fie să fie dat de AUR, fie să fie acceptat de AUR. Altfel, n-are cum să intre la guvernare. Nu, nu-și are sensul.

Așadar, dacă se trece peste acest blocaj decizional sau, mai bine zis, emoțional al lui Nicușor Dan, că nu vrea să audă de AUR, dacă se acceptă această condiție pusă de Simion, atunci probabil că se poate face o discuție și se poate debloca situația. Altfel, mă îndoiesc că se poate ajunge la ceva, din punctul acesta de vedere”, a mai afirmat Gheorghe Piperea, la Realitatea Plus.

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