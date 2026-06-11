Consilierul informal al președintelui Matei Păun: Ideea că Nicuşor Dan ar fi apropiat de PSD este „o absurditate totală”

Matei Păun, consilierul informal al președintelui Nicușor Dan, omul care l-a condus la victoriile de la Capitală și de la Președinție, susține că, dacă preşedintele Nicuşor Dan ar respinge PSD, aşa cum îi cer unii dintre votanţii săi, ar face ca PSD să se apropie de AUR. El califică drept „o absurditate totală” ideea că Nicuşor Dan ar fi apropiat de PSD.

Păun respinge ideea că șeful statului ar trebui să adopte o linie dură împotriva Partidul Social Democrat, afirmând că rolul acestuia nu este de a intra într-o confruntare permanentă cu partidele, ci de a gestiona relații politice și reforme. Într-un dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea, consilierul președintelui a explicat dinamica relației Cotroceniului cu PSD-ul.

Care ar fi miza „relației” președintelui cu PSD în viziunea lui Păun

El admite că unii dintre cei care l-au votat pe preşedinte au o luptă veche cu PSD-ul, unii au „o luptă personală” pe care au proiectat-o asupra preşedintelui odată cu votul lor.

„Ideea asta că Nicuşor ar fi omul PSD-ului, pentru mine este o absurditate totală, o absurditate totală. (…) E clar că de ceva timp, de fapt de la început, preşedintele a fost sub atac mediatic din multe direcţii: că se rătăceşte pe covorul roşu, că nu mai ştie cum îl cheamă, că nu ştiu ce…. Dom-le, astea sunt nişte prostii, sunt nişte prostii elementare! Pentru mine, ideea că Nicuşor ar face un pact sau ar fi în gaşcă cu PSD-ul este o absurditate totală, nu este omul care să facă aşa ceva. Jobul lui este să negocieze politic cu toate partidele”, argumentează Matei Păun.

Cum vede Păun riscul ca Nicușor Dan să împingă PSD într-o alianță cu AUR

Consilierul informal al președintelui crede că e absurd ca electoratul să se aștepte ca „Nicuşor să înceapă un jihad împotriva PSD-ului”. El susține că asta „nu ar face decât să împingă PSD-ul într-o alianţă cu AUR”.

„Eu, să fiu PSD-ul şi să fii atacat de preşedinte, să nu fiu băgat înseamnă, să nu fiu respectat de preşedinte, eu m-aş gândi foarte clar la o alternativă, mi se pare firesc şi logic acest lucru”, adaugă Păun.

„Nicuşor, el nu şi-a dorit să fie preşedinte, cred că, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau a altor partide. El şi-a dorit să fie preşedinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice…. Eu ştiu că pentru dânsul zona de justiţie este extrem de importantă, dacă există un subiect care îi este într-adevăr drag, este subiectul justiţiei”, mai spune apropiatul preşedintelui

Omul de afaceri respinge categoric ideea conform căreia, desemnarea şefilor marilor parchete, ar fi fost făcută pentru ca preşedintele să răspundă unor aşteptări ale celor de la PSD. El spune că „nu este vina lui Nicuşor” faptul că PSD are voturile pe care le-a primit pentru mandatele de parlamentar.

Declarațiile lui Matei Păun vin după ce președintele Nicușor Dan a ieșit public, în a 3-a zi de negocieri pentru formarea noului guvern, și a îndemnat partidele să voteze învestirea Guvernului Tomac.