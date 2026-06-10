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Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier

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Matei Păun, consilierul informal al președintelui Nicușor Dan, omul care l-a condus la victoriile de la Capitală și de la Președinție, susține că soluția pentru criza actuală este un premier tehnocrat și că Eugen Tomac corespunde criteriilor.

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Într-un dialog cu jurnalistul Cătălin Striblea, Matei Păun acuză partidele că se joacă cu interesul național și că nu înțeleg importanța momentului pe care România îl traversează.

Matei Păun: Niciun partid nu joacă într-o manieră constructivă… toți o fac în detrimentul interesului național! Și unii, și alții. Și cred că nu este momentul pentru așa ceva!

Păun despre Tomac: „Eu cred că este destul de apolitic!”

Omul președintelui susține că partidele ar trebui să lase deoparte orgoliile și să înțeleagă că nu există altă soluție ca răspuns la criza actuală decât un guvern tehnocrat!

Matei Păun: Din punctul meu de vedere, o soluție tehnocrată ar putea fi o astfel de soluție (n.r de ieșire din criză). Din punctul meu de vedere, un tehnocrat este o persoană apolitică cu competență tehnică necesară pe domeniul respectiv.

Un manager, un administrator competent cu experiență necesară, dar fără legăturile și fără bagajul politic! (…) Să nu răspundă la comenzi, să nu vină la slujbă cu o listă de datorii pe care trebuie să le servească!

Întrebat dacă Eugen Tomac corespunde acestor criterii, Matei Păun a răspuns fără ezitare că „Da”!

Matei Păun: nu cred că este o persoană aservită politic, eu cred că este destul de apolitic! (n.r. PMP) Nu a fost un partid să atragă un sistem clientelar care să vină la pochet!

Declarațiile lui Matei Păun vin după ce președintele Nicușor Dan a ieșit public, în a 3-a zi de negocieri pentru formarea noului guvern, și a îndemnat partidele să voteze învestirea Guvernului Tomac.

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