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Cristian Ghinea insistă cu derapajul suburban: „Retrag pronosticul inițial că trece guvernul Veștea. Nu retrag faza cu p…..e”

Cristian Ghinea insistă cu derapajul suburban:
Sursa foto: Mediafax Foto
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Cristian Ghinea insistă cu derapajul suburban. După postarea de mahala politică de luni, în care paria că executivul Veștea va trece prin Parlament printr-o conspirație orchestrată la Cotroceni, și lansa un atac fără perdea la Nicușor Dan, senatorul USR revine marți cu un atac și mai explicit. Ghinea retrage pariul, dar nu și limbajul colorat. „Retrag pronosticul inițial că trece guvernul Veștea. Nu retrag faza cu p…..e”, vituperează din nou Ghinea.

Cristian Ghinea, senator USR, a lansat luni un atac suburba la adresa președintelui Nicușor Dan.  Useristul l-a criticat pe președinte  deoarece nu a consultat partidele, înainte de a-l desemna pe Adrian Veștea. Ghinea nu s-a abținut de la utilizarea unui limbaj vulgar, pentru a-i ironiza atât pe președinte, cât și pe Veștea.

„Deci Veștea nu l-a anunțat pe Bolojan că Președintele dă o lovitură de stat în PNL cu p*****ca lui pentru că… a fost ocupat zilele astea”, a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Nu retrag faza cu p……..e

Marți, Ghinea revine în forță în aceeași  manieră.

Deci PSD i-a promis lui Nicușor Dan care i-a promis lui Veștea 240 de voturi între care și UDMR, fără să vorbească înainte cu UDMR.

Parcă e film cu Stan și Bran.

Retrag pronosticul inițial că trece guvernul Veștea.

Nu retrag faza cu puțulicile, care a scandalizat pe marele om de cultură Victor Ponta.

Aș zice chiar că e potrivită ca metaforă, că puțulica nu prea are creier și ăstora nu le iese nici o conspirație ca lumea.

Una e să te vadă lumea de ticălos, dar să te vadă și ticălos și pămpălau e ceva deosebit.

Băieții ăia care au aranjat 10 ani de guvernare Nicu – Marcel au aranjat și voturile pentru Nicușor Dan, postează Senatorul Ghinea.

 

Senatorul USR Cristian Ghinea se dezlănțuie în limbaj suburban la adresa lui Nicușor Dan și a lui Adrian Veștea: „Dă o lovitură de stat în PNL cu …”

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