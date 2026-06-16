Cristian Ghinea insistă cu derapajul suburban: „Retrag pronosticul inițial că trece guvernul Veștea. Nu retrag faza cu p…..e”

Cristian Ghinea insistă cu derapajul suburban. După postarea de mahala politică de luni, în care paria că executivul Veștea va trece prin Parlament printr-o conspirație orchestrată la Cotroceni, și lansa un atac fără perdea la Nicușor Dan, senatorul USR revine marți cu un atac și mai explicit. Ghinea retrage pariul, dar nu și limbajul colorat. „Retrag pronosticul inițial că trece guvernul Veștea. Nu retrag faza cu p…..e”, vituperează din nou Ghinea.

Cristian Ghinea, senator USR, a lansat luni un atac suburba la adresa președintelui Nicușor Dan. Useristul l-a criticat pe președinte deoarece nu a consultat partidele, înainte de a-l desemna pe Adrian Veștea. Ghinea nu s-a abținut de la utilizarea unui limbaj vulgar, pentru a-i ironiza atât pe președinte, cât și pe Veștea.

„Deci Veștea nu l-a anunțat pe Bolojan că Președintele dă o lovitură de stat în PNL cu p*****ca lui pentru că… a fost ocupat zilele astea”, a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Nu retrag faza cu p……..e

Marți, Ghinea revine în forță în aceeași manieră.