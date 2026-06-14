Adrian Veștea a dezvăluit cum i-a spus soției că va fi premier și ce mesaj i-a transmis fiul cel mare când a aflat de desemnare

Premierul desemnat Adrian Veștea a dezvăluit, într-o intervenție la România TV, că și-a anunțat soția cu o seară înainte că urmează o întâlnire decisivă cu președintele Nicușor Dan de la ora 08:00. Liberalul a mai spus că nu a știut că va fi desemnat premier interimar astăzi.

„Am informat-o pe soția mea aseară că urmează să am o nouă întâlnire cu domnul președinte Dan și i-am spus că sunt chemat la ora 08:00 și că decizia o să o luăm dimineață”, a spus Adrian Veștea la România TV.

Adrian Veștea a vorbit și despre reacția familiei și a povestit despre mesajul pe care l-a primit de la fiul său cel mare, Darius, student în vârstă de 21 de ani. Liberalul a spus că vorbele băiatului său după aflarea veștii că va fi desemnat premier l-au emoționat.

„Am un mesaj de la băiatul meu cel mare, Darius și a împlinit 21 de ani. Este student la fizică la Măgurele. Și mi-a scris câteva vorbe care m-au emoționat. Zice: Partidul Național Liberal nu a fost niciodată un partid de lași sau de oameni care stau pe margine și critică cei care încearcă să împingă România înainte. PNL a condus țara în cele mai grele momente, Războiul de Independență, Primul Război Mondial, pandemii, crize economice. De asta este cel mai important partid al țării, pentru că își asumă și nu se dă la o parte. Sunt mândru de tatăl meu pentru că a intrat în rândul acestor mari oameni și într-un moment delicat din istoria recentă a țării, a ales să facă ceea ce ne spunea Gheorghe Brătianu: un Brătianu nu-și părăsește țara”.

De asemenea, premierul desemnat a explicat că intenționa să plece într-o călătorie la final de săptămână, însă desemnarea sa a intervenit în agenda personală. Veștea și-ar fi dorit să meargă pe Muntele Athos ca să se roage pentru succesul fiului său cel mic care susține în această perioada Bacalaureatul.