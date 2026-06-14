Cristian Ghinea, senator USR, a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a criticat deoarece nu a consultat partidele, înainte de a-l desemna pe Adrian Veștea, candidat la șefia Executivului. Ghinea nu s-a abținut de la utilizarea unui limbaj vulgar, pentru a-i ironiza atât pe președinte, cât și pe Veștea.

„Deci Veștea nu l-a anunțat pe Bolojan că Președintele dă o lovitură de stat în PNL cu p*****ca lui pentru că… a fost ocupat zilele astea”, a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

„Președintelui Dan au început să îi placă butoanele pe care i le-au pus băieții la dispoziție”

Senatorul USR îl atacă și pe președintele Nicușor Dan, deși formațiunea din care face parte a fost susținătoarea actualului șef de stat în timpul campaniei electorale. Ghinea îi reproșează setea de putere și modul în care s-a îndepărtat de principiile pe care le-a promovat înainte de a ajunge la Cotroceni.

„De azi s-a clarificat lumea. Președintelui Dan au început să îi placă butoanele pe care i le-au pus băieții la dispoziție.

USR nu va ceda. Cu ANI și Lia pe capul nostru, tot nu.

Nu ne cunoașteți, băi securicilor. Bine, ND nu ne mai cunoaște demult.

Să ajungi după decenii de activism ca tot ce vrei e să fie totul la fel, dar cu butoanele ticăloase la tine. Un personaj trist.”, afirmă Ghinea.

„Vor găsi 10 p*****i ale securistanului în PNL”

Potrivit senatorului este foarte posibil ca guvernul Veștea să treacă, întrucât anumiți social-democrați i-ar fi influențat pe suveraniști să îl voteze pe premierul desemnat, mai susține Ghinea. Și în acest context, USR-istul utilizează un limbaj vulgar.

„Cred că acest guvern va trece, pentru că Neacșu a corupt masiv suveraniștii second hand (țeapă la poporul cu Grădina Maicii domnului, suveranism = corupție), așa cum am tot explicat la podcastul Comunitatea Liberală. Se lăudau pe holuri că le mai trebuie 10 voturi doar peste formula PSD – UDMR – minorități – suveraniști non AUR.

Vor găsi 10 p*****i ale securistanului în PNL”, precizează Ghinea.

Senatorul continuă ironiile la adresa lui Adrian Veștea pe care îl jignește și îl acuză că a eșuat în privința implementării fondurilor din PNRR.

„Apoi ne vom distra maxim cu Veștea, care e mai stupizel decât Dăncilă și mai cap pătrat decât Ciucă. A făcut praf implementarea PNRR la Ministerul Dezvoltării, dar s-a tras în poză cu absolut toți primarii, de parcă dădea bani de la el”, mai spune Veștea

Discursul senatorului continuă cu acuzații grave de corupție în care Veștea ar fi principalul inculpat.