Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”

România se apropie de o lună fără un guvern cu puteri depline, după căderea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Scena politică rămâne în continuare blocată, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare nu au produs până acum niciun rezultat concret. Totuși, Ilie Bolojan mai poate rămâne premier interimar, sau cel puțin până la instalarea unui nou guvern, spun experții în drept constituțional consultați de Gândul.

Excepție fac însă locurile lăsate libere de cei șase miniștri PSD, unde vor trebui numiți noi interimari din rândul celor aflați în actualul Guvern Bolojan.

Ce se întâmplă după expirarea mandatelor miniștrilor interimari

Săptămâna viitoare ar urma să expire mandatul miniștrilor interimari care au preluat portofoliile de la cei șase miniștri social-democrați care au plecat din Executiv înainte de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Cele șase portofolii ale căror conduceri au rămas interimare după ce miniștrii PSD au demisionat în data de 23 aprilie sunt:

-Ministerul Agriculturii – preluat interimar de vicepremierul Tanczos Barna, după demisia lui Florin Barbu;

-Ministerul Justiției – preluat de Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, după demisia lui Radu Marinescu;

-Ministerul Transporturilor – preluat de Radu Miruță, ministrul Apărării, după demisia lui Ciprian Șerban;

-Ministerul Muncii – preluat de Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, după demisia lui Florin Manole;

-Ministerul Sănătății – preluat de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, după demisia lui Alexandru Rogobete;

-Ministerul Energiei – preluat de premierul interimar Ilie Bolojan, după demisia lui Bogdan Ivan.

În acest context, Gândul a vorbit cu fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, despre posibilitatea apariției unei crize constituționale odată cu expirarea interimatelor ministeriale.

„Sunt niște miniștri care au fost dinainte plecați și sunt niște interimari cărora le expiră tuturor mandatul în aceeași zi, instant și instantaneu. Dar aici nu este un termen larg. În situația aceasta, când guvernul a fost demis prin moțiune cenzură, ei rămân acolo până când noul guvern depune jurământul.

Problema e cu ceilalți. Sunt unii care trebuie să plece, care sunt interimari, pentru că au plecat foștii titulari. Cu aceia este problema, pentru că nu pot pune pe altcineva în locul lor. Dacă pleacă unu, doi, zece, douăzeci, nu pot să pună tot din «gașca» asta de miniștri care a fost demisă prin moțiune. Pot să aducă pe altcineva de acasă să-l numească ministru interimar direct.

Primul-ministrul desemnează un alt ministru din guvernul lui, guvernul demisionar. Numește pe unul dintre ei să-i țină locul fiecăruia. Nu poate să numească unul la cinci ministere, dar pentru fiecare minister care devine vacant numește un interimar.

Știu că, în 2009, de exemplu, pe vremea când a fost o problemă cu Guvernul Boc, Boc era interimar la vreo cinci ministere”, a declarat Augustin Zegrean pentru Gândul.

Totuși, acesta a precizat că astfel de situații nu sunt interzise de Constituție.

„România este în criză. Ce se întâmplă acum n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic. Este o harababură pe care nu știu cine o să o ordoneze până la urmă. Ei (n.r. miniștrii interimari) sunt în afara legii, a logici și a democrației.

Nu este o lege care să spună cât pot să stea ei acolo. În mod normal, s-a pornit prost de la început. În mod normal, «țările întregi la cap», când se depune o moțiune să cenzură, depun și un nou program de guvernare și o listă clară a cabinetului, iar dacă pică guvernul, ceilalți îi iau locul în aceeași zi. Dar la noi e ca la nimeni. Și nu că n-ar permite Constituția. Constituția noastră permite acest lucru.

Așa a fost gândirea când s-a scris Constituția, dar ei nu erau de față și cred că nici nu ar fi fost bine să fie de față”, a mai precizat Augustin Zegrean.

Toni Neacșu: „Miniștrii interimari vor rămâne în aceeași poziție”

Avocatul Adrian Toni Neacșu, cunoscut pentru activitatea sa în CSM și în instanțele de judecată, susține că expirarea perioadei de 45 de zile aferente interimatului miniștrilor care și-au părăsit funcțiile nu va produce o criză constituțională. Potrivit acestuia, un guvern demis are obligația constituțională de a administra treburile publice până la învestirea și depunerea jurământului de către un nou Executiv, fără a fi limitat de termenul de 45 de zile aplicabil situațiilor de interimat.

„În primul rând, sunt două lucruri diferite, și anume durata cât pot sta miniștrii interimari în acest interimat, respectiv cât poate sta în funcție un guvern după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură. Cu privire la a doua problemă, adică cât poate sta un guvern după ce a fost demis prin moțiune, Constituția are un răspuns cât se poate de simplu în articolul 110, și anume stă până când noul guvern va depune jurământul, fără să existe un termen-limită. Când se va întâmpla asta, va pleca și guvernul actual Ilie Bolojan.

Cu privire la cele 45 de zile, care privesc exclusiv miniștrii interimari, acolo, într-adevăr, este o discuție, pentru că interimatul acesta nu ar trebui să dureze mai mult de 45 de zile. Însă, din păcate, în dese rânduri, acest interval de timp a fost depășit și chiar cu mult. Ca atare, probabil că nu se va întâmpla absolut nimic după ce se vor epuiza cele 45 de zile, respectiv miniștrii interimari vor rămâne în aceeași poziție până când vom avea un nou guvern”, afirmă Toni Neacșu pentru Gândul.

„Guvernul trebuie să funcționeze”

Fostul judecător şi membru CSM nu crede că va exista o prelungire formală a interimatelor, însă actualii titulari vor continua să își exercite atribuțiile pentru continuitatea administrării statului.

„Pur și simplu vor rămâne în funcție, că n-au cum să plece. Nu mai ai cum să pui alți miniștri, nu mai ai cum să faci absolut nimic. Totuși, guvernul trebuie să funcționeze.

Este esențial să existe continuitate în funcționarea guvernului, e un principiu constituțional. Și atunci acei din guvern ar trebui să rămână pe pozițiile pe care se află în momentul de față până în momentul în care vom avea un nou Guvern”, a mai spus el.

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