Patrick André de Hillerin: Ilie Bolojan, eroul boților, al like-urilor cumpărate și al activiștilor de partid

În ultima săptămână, în jurul lui Ilie Bolojan s-a mai construit o poveste în afară de cea în care el este reformatorul înfrânt de sistemul dinozaurilor hoți și șobolani. Noua poveste vorbește despre omul Bolojan erou al poporului, Bolojanul victimizat de PSD, pe care poporul îl iubește brusc și necondiționat. Dar, oare, chiar așa stau lucrurile?

Oamenii din PNL par că au început să creadă ei înșiși în propaganda îndoielnică și în punctajele de comunicare pe care le creează firma de comunicare Kensington. Aceeași firmă care în campania prezidențială din 2024 a lucrat pentru Călin Georgescu pe banii PNL. Mai degrabă din incompetență decât ca urmare a unui plan, deși nu putem exclude nicio variantă. Faptul că „specialiștii” de la Kensington au continuat să lucreze pentru PNL și după acea gafă costisitoare spune multe despre modul în care își aleg peneliștii specialiștii.

Așa se face că mulți membri ai partidului pe care pare că-l conduce deja fostul premier povesteau aproape convinși că pe Ilie Bolojan îl iubește lumea. Că, iată, lumea a ieșit în stradă în număr mare să-l susțină pe Marele Încruntat.

Doar că atunci când Marius Manole, Oana Pellea și răposatul, dar activul online Mihai Șora au chemat oamenii în stradă la o manifestație pro-Bolojan, nu a prea venit nimeni. Nici măcar inițiatorii. Marius Manole avea spectacol în țară, Oana Pellea o fi zis că oricum vine lumea puhoi și nu i se va simți lipsa, iar Mihai Șora n-a reușit să iasă de pe Aleea Scriitorilor din cimitirul Bellu.

De-abia în ultimele zile au reușit peneliștii să strângă ceva oameni pe la Oradea, mobilizând activul de partid din capitala Bihorului și pe cei din întregul județ. Să ne înțelegem: nu este nimic rău ca un partid să-și scoată oamenii în stradă pentru a susține un lider. Este chiar recomandabil așa, decât să vedem pseudo societatea civilă defilând cu politicenii pe tricou dar pretinzând că și-a păstrat fecioria apolitică.

În alte orașe mișcarea a fost mult mai puțin convingătoare. Pentru că Oradea și Bihorul sunt captivele acestui om și anturajului său, celelalte orașe și județe ale țării nu.

În schimb, în online dragostea de Bolojan a curs valuri-valuri. Pagini redenumite peste noapte, cu milioane de urmăritori câștigați rapid, postaci de tipul 3 la leu și boți, mulți boți. De-ai noștri, neaoși, geto-daci cu accent ardelenesc. Parte din rețeaua care n-a reușit să-l aducă la putere pe Călin Georgescu și-a mai încercat o dată norocul, forțând răspândirea iubirii necondiționate față de Ilie Bolojan.

Eșec total.

Ilie Bolojan nu mai este prim ministru și nici nu va mai fi vreodată.

În doar un an și aproape trei luni, Ilie Bolojan și-a trăit apogeul carierei, pe care și-l dorea prelungită cu minim 10 ani. A fost, din februarie 2025 și până astăzi, președinte (chiar dacă interimar) și prim-ministru. Ce și-ar fi putut dori mai mult? La orgoliul său nemăsurat, mai mare chiar decât cel al lui Iohannis, probabil că Bolojan se vedea înveșmântat în purpura regală/imperială, domnind singur și netulburat peste întregul popor. Eventual fără alegeri, fără prea multă democrație, că astea i-au încurcat mereu pe marii oameni.

Ilie Bolojan nu este iubit în exces nici măcar în propriul lui partid. Cel puțin jumătate nu l-ar urma în bejenie în munții Bihorului, o parte dintre ei nu au chef să-l urmeze nici măcar în opoziție. Dragostea aceasta nemăsurată despre care ni s-a povestit cu atâta patimă nu există în lumea reală.

Cum nu există nici performanță economică, cum s-au ratat aiurea obiective din proiectele europene, cum nu există pic de onestitate în toate proiectele recente ale guvernului: achizițiile de armament, vânzarea de acțiuni ale firmelor profitabile, favorizarea companiilor multinaționale etc.

Ilie Bolojan s-a culcat luni seară convins de lingăii din jurul lui că este un erou iubit de popor și că în 2030 va câștiga alegerile prezidențiale. De marți după-amiază, însă, același Ilie Bolojan începe să dea piept cu realitatea. Și-așa este zdruncinat serios după acest an petrecut printre copiii cei mari. Cât a domnit peste Oradea și Bihor a fost cocoloșit de presă, lingușit de supuși, ridicat în slăvi de influencerii plătiți ai națiunii.

Atunci, când conducea un oraș sau un județ bogate nu avea problema cumpărării de condeie și conștiințe. Banii APTOR-ului curgeau. La București s-a trezit în capul unui partid plin de datorii, care, oricum, nu-și putea permite să cumpere toată presa. Nimeni nu o poate face. Ar fi bine ca presa să nici nu fie de vânzare, dar deocamdată aici suntem.

Rănit mai întâi în orgoliu, Ilie Bolojan a terminat ziua de marți ciuruit.

În acest moment se uită la sângele de pe mâini și speră să nu fie al lui. Dar este.

Ilie Bolojan este un animal sângerând abundent, aruncat între rechini. Va fi o minune dacă scapă cu viață pentru a-și duce la capăt mandatul de senator. Ilie Bolojan nu va fi capabil să strângă în jurul lui o nouă forță politică, nu este capabil să aducă nimic nou în politica românească, nu are viziune de reformator, ci de demolator.

Iubit de popor într-o prea mică măsură, fără să înțeleagă că vremea dictatorilor singuratici a dispărut de pe aceste meleaguri, Ilie Bolojan este deja istorie. Dacă are noroc, va fi doar istorie, iar ceea ce au făcut subordonații săi în afacerea SAFE nu-l va transforma și pe el în dosar la DNA.

