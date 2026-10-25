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Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung

Ruxandra Radulescu
Cum a sărbătorit Elena Lasconi Ziua Armatei Române la Câmpulung
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Elena Lasconi, primărița municipiului Câmpulung, a participat, duminică 25 octombrie, la festivitatea militară, organizată cu prilejul Zilei Armatei. De asemenea, ea a transmis un mesaj de recunoștință eroilor comemorați, în cadrul evenimentului.

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„La mulți ani, Armata României!
Respect și recunoștință eroilor care nu mai sunt printre noi, dar datorită cărora ne bucurăm să trăim în libertate, să vorbim, să gândim și să iubim în limba română!


Dumnezeu să binecuvânteze Câmpulung și întreaga României de aici și de dincolo de granițele țării! Să ne bucurăm unii de alții în pace”, se arată în postarea Elenei Lasconi de pe Facebook.

De asemenea, Elena Lasconi a publicat și câteva imagini de la ceremonia care a avut loc la Câmpulung. Primărița a ținut un discurs și a defilat alături de militarii români.

Evenimente dedicate Zilei Armatei Române și în afara granițelor

Ministerul Apărării Naționale a organizat duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, ceremonii militare și religioase, expoziții și concerte, atât în București, cât și în garnizoanele din țară și în mai multe state europene.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, evenimentele vor avea loc în principalele garnizoane din România, în bazele militare în care sunt dislocați militari români, precum și în Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

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