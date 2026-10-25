Ilie Bolojan, baie de mulțime acasă la Oradea, de Ziua Armatei. Oamenii s-au înghesuit să facă poze cu fostul premier

Premierul demis, Ilie Bolojan, a făcut o vizită la Oradea, duminică 25 octombrie, unde a fost primar vreme de 12 ani, și a fost întâmpinat cu entuziasm de mai mulți cetățeni. Oamenii s-au grăbit să-i strângă mâna, să se pozeze alături de acesta și l-au felicitat pentru activitatea sa pe scena politică. Scopul vizitei a fost festivitatea militară organizată de Ziua Armatei României, care a avut loc în centrul orașului.

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Câțiva orădeni s-au înghesuit să-i ureze bun-venit lui Bolojan și i-au adresat chiar vorbe de laudă pentru mandatul său ca fost șef al Executivului. Printre cei prezenți, se afla și actualul primar al Oradei, liberalul Florin Birta.

Oamenii au făcut poze alături de premierul demis și și-au manifestat încrederea față de acesta. La rândul său, Bolojan i-a asigurat, indirect, că rămâne implicat în viața politică.

„Nu ne lăsați pe mana ăstora”, i-a spus o femeie lui Ilie Bolojan. „Stați liniștiți”, a asigurat-o fostul premier. „Ne-am pus speranțele în dumneavoastră”, i-a mai transmis o altă persoană, din mulțime.

Un bărbat s-a apropiat de Bolojan ca să-i strângă mâna și să-i spună că a fost „un prim-ministru adevărat”

„Am onoarea să vă strâng mâna și mă bucur că am cunoscut un prim-ministru adevărat”, i-a spus cetățeanul fostului premier. „Trebuie să ne facem fiecare datoria”, a răspuns Bolojan.

Mesajul lui Ilie Bolojan, după evenimentul de la Oradea, dedicat Zilei Armatei

Ilie Bolojan a luat parte la evenimentele organizate în acest weekend, cu ocazia Zilei Armatei, iar duminică a fost prezent în Oradea pentru festivitatea militară, după cum a anunțat și pe pagina de Facebook.

„Am participat astăzi, în Oradea, la festivitatea militară organizată de Ziua Armatei României.

Le mulțumim militarilor care își fac datoria în fiecare zi și contribuie, prin munca și dedicarea lor, la siguranța României. Recunoștință veșnică eroilor neamului nostru.

Respect pentru militarii care reprezintă țara noastră în misiunile internaționale.

La mulți ani Armatei României”, se arată în postarea de pe social-media.

După ce a părăsit Palatul Victoria, la capătul a șase luni de criză guvernamentală, Ilie Bolojan rămâne pe scena politică din postura de președinte al Partidului Național Liberal.

Acesta a anunțat înainte de votul de învestitură pentru noul Executiv Niculescu că liberalii urmează să treacă în opoziție, abordare criticată de unii membrii ai formațiunii.